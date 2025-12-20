В Мирнограде Донецкой области ситуация ухудшается с каждым часом и "катится к печальному финалу".

Об этом в своём телеграм-канале пишет украинский военный с позывным Мучной.

По его словам, армия РФ наступает сразу с нескольких флангов, и ситуация для ВСУ быстро ухудшается.

"Ситуация с каждым часом ухудшается, противник установил контроль над населенным пунктом Светлое, расположенным на северо-западном фланге Мирнограда. На кадрах визуального контроля четко видно демонстрацию российского триколора, а также проведение стабилизационных мероприятий. Фактически враг там закрепился и начал обустраиваться. Параллельно фиксируется активность противника уже на западном фланге самого Мирнограда. Там проводится задача: зачистить территорию, установить контроль и подтянуть тыл. Дополнительно наблюдалась эвакуация местных жителей в этом же секторе", - пишет боец ВСУ.

Он добавил, что "враг начинает сжимать пространство вокруг города, постепенно двигаясь ближе к центру, сужая маневр и варианты для наших сил".

При этом в самом городе все еще остаются украинские бойцы, но "все постепенно катится к очень печальному финалу, как бы кто ни пытался это отрицать".

Ранее Мучной уже сообщал о резком ухудшении ситуации на этом участке фронта.

