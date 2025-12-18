Ситуация в Мирнограде Донецкой области резко ухудшилась. Пространства для маневра у украинских войск все меньше.

Об этом сообщает украинский боец с позывным "Мучной".

По его словам, закрепиться и расширить серую зону не удалось "по вполне понятным причинам".

"Когда подразделение зажато со всех сторон, без нормального маневра и с открытыми флангами, риск удара в спину становится критическим. В итоге на юго-восточном фланге часть наших бойцов либо попала в плен, либо, к сожалению, уже 200-е. Обстановка там быстро ухудшилась", - сообщает военный.

При этом он отметил, что если смотреть на карту без иллюзий, то "часы схлопывания уже начали тикать".

"Кольцо сжимается, пространства для маневра все меньше. Назвать то, что происходит, организованной обороной сложно - логика задачи удерживаться внутри кольца выглядит непонятной. При такой динамике все постепенно идет к захвату, если ситуацию радикально не изменить. Обстановка тяжелая, нервная и опасная. Речь здесь уже не о героизме, а о выживании", - пишет "Мучной".

Ранее военные в Мирнограде писали о том, что все дороги из Мирнограда уже находятся в серой зоне после частичного захвата россиянами села Ровно - одного из двух, через которые шла логистика ВСУ.

Война в Украине идёт 1394-й день.

Накануне в среду, 17 декабря, стало известно о захвате войсками РФ Серебрянки на востоке Донецкой области. Также россияне продвинулись на нескольких участках фронта, включая Северск и Переездное. Между тем в Святогорске и восьми окрестных сёлах объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Кроме того, вчера был пятый день блэкаута в Одесской области после массированного налёта на регион на выходных.

