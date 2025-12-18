Россия может конфисковать западных активов на 127 миллиардов долларов в ответ на использование её замороженных авуаров для помощи Украине. Эта угроза встревожила Бельгию, Италию и Австрию, её рассматривают на уровне Европейского союза.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным Киевской школы экономики, Кремль уже конфисковал или заморозил активы как минимум 32 западных компаний в связи с ранее возникшими спорами, что привело к убыткам в размере не менее 57 миллиардов долларов.

Россия может конфисковать местные дочерние предприятия европейских компаний в соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре, который вводит ускоренную процедуру национализации. Кремль выдвинул это решение как способ быстрого реагирования на "враждебные действия", такие как конфискация активов Евросоюзом.

По мнению бельгийских чиновников, базирующаяся в Бельгии и предоставляющая финансовые услуги международная компания Euroclear станет первой жертвой потенциальных ответных мер России, поскольку активы её клиентов на сумму около 17 миллиардов евро до сих пор заблокированы там и находятся под угрозой.

Издание пишет, что 2 315 западных компаний по-прежнему активно работают в России. К ним относятся российские филиалы таких банков, как австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit, получившие значительную прибыль во время войны, которую они не могут вывести из-за запрета на выплату дивидендов.

По данным Киевской школы экономики, в прошлом году иностранные компании заработали в России 19,5 миллиарда долларов прибыли.

Конфискация российских активов может затронуть западных инвесторов, владевших акциями российских компаний до вторжения, а также западные компании, имеющие доли в российских корпорациях или осуществляющие деятельность в стране. В начале войны Россия запретила западным инвесторам продавать свои российские ценные бумаги и выводить вырученные средства. Дивиденды и купоны хранятся на так называемых счетах типа С под контролем России. Они могут быть конфискованы.

По словам бывшей сотрудницы Центробанка РФ Александры Прокопенко, дивиденды компании BP от её 19,75-процентной доли в "Роснефти", вероятно, составляют около 340 миллиардов рублей. А, согласно решению суда от 2024 года, JPMorgan имела 243 миллиарда рублей в российских активах в основном на счетах типа C.

"Это один из козырей Москвы. Если Европа предпримет какие-либо действия в отношении резервов России, Россия может просто перевести средства со счетов типа C в бюджет. Это дает им источник прямых доходов, когда они испытывают дефицит и перерасходуют средства на оборону", — сказала Прокопенко.

Этот шаг также покажет, что Россия "готова ответить тем же", добавила она.

"В отличие от Европы, Кремль может сделать это быстро, не увязая в судебных слушаниях", - считает эксперт.

Всё это беспокоит страны Европы и увеличивает их сомнения в целесообразности выдачи репарационного кредита под залог замороженных российских активов.

На прошлой неделе итальянское правительство поддержало решение ЕС о бессрочном замораживании российских активов, но также выразило обеспокоенность по поводу потенциальных рисков их использования для финансирования Украины. Итальянский парламентарий Клаудио Борги из входящей в правящую коалицию партии "Лига", предупредил о последствиях, если ЕС реализует свои планы.

"Как можно думать, что фактическое воровство денег другой страны не приведёт к дальнейшей катастрофе? Первым следствием будет то, что Россия почувствует себя вправе конфисковать все иностранные активы", - сказал Борги FT.

Австрия также обеспокоена, что Москва может предпринять попытку национализировать дочку Raiffeisen, крупнейшего австрийского банка, выручка которого в России в прошлом году составила 2,9 миллиарда долларов.

"Это неизведанная правовая территория, и, честно говоря, растёт непонимание того, почему комиссия просто не проводит больше переговоров с государствами-членами или по крайней мере не дает им почувствовать, что их опасения принимаются всерьёз", - сказал австрийский чиновник.

Напомним, Банк России сообщил о подаче иска к депозитарию Euroclear, где хранится около 180 миллиардов евро замороженных российских активов, с требованием возмещения убытков.

Между тем руководство бельгийского депозитария заявило, что не может передать замороженные активы РФ для репарационного кредита Украине.