Руководство бельгийского депозитария Euroclear прямо заявило, что не может передать замороженные активы РФ для репарационного кредита Украине.

Об этом генеральный директор финансовой компании Валери Урбен сообщила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По её словам, у депозитария, где хранится большая часть замороженных российских активов, нет свободных средств для ЕС из-за судебных рисков.

"Нет такой процедуры, по которой Euroclear просто так отдает деньги Евросоюзу. Это деньги Euroclear, и они связаны требованиями Центрального банка России о возмещении расходов", — заявила Урбен.

По ее словам, предложенная Еврокомиссией схема репарационного кредита сомнительна с точки зрения права, заходит на абсолютно неизведанную территорию и ставит под угрозу финансовую стабильность.

Ранее Франция отказалась использовать замороженные в её коммерческих банках 18 млрд евро российских средств для репарационного кредита Украине, ссылаясь на обязательства по контрактам, отметив при этом, что у Euroclear таких обязательств нет.

Напомним, что Бельгия поддерживает позицию депозитария и отказывает Еврокомиссии и странам ЕС в выдаче средств. По данным СМИ, ее поддерживают в этом США.