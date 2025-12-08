"Нет такой процедуры". Euroclear отказался передавать российские активы для репарационного кредита
Руководство бельгийского депозитария Euroclear прямо заявило, что не может передать замороженные активы РФ для репарационного кредита Украине.
Об этом генеральный директор финансовой компании Валери Урбен сообщила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По её словам, у депозитария, где хранится большая часть замороженных российских активов, нет свободных средств для ЕС из-за судебных рисков.
"Нет такой процедуры, по которой Euroclear просто так отдает деньги Евросоюзу. Это деньги Euroclear, и они связаны требованиями Центрального банка России о возмещении расходов", — заявила Урбен.
По ее словам, предложенная Еврокомиссией схема репарационного кредита сомнительна с точки зрения права, заходит на абсолютно неизведанную территорию и ставит под угрозу финансовую стабильность.
Ранее Франция отказалась использовать замороженные в её коммерческих банках 18 млрд евро российских средств для репарационного кредита Украине, ссылаясь на обязательства по контрактам, отметив при этом, что у Euroclear таких обязательств нет.
Напомним, что Бельгия поддерживает позицию депозитария и отказывает Еврокомиссии и странам ЕС в выдаче средств. По данным СМИ, ее поддерживают в этом США.