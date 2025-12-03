Еще до обнародования плана Европейской комиссии о выделении Украине репарационного кредита, который должны представить сегодня, Бельгия отклонила его.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Текст, который комиссия представит сегодня, не отвечает нашим проблемам удовлетворительным образом. Неприемлемо тратить деньги и оставлять нас одних рисковать. Наши двери всегда были и остаются открытыми, однако нас тревожит чувство, что нас не услышали. Наши опасения игнорируются", — заявил бельгийский министр иностранных дел Максим Прево перед встречей с европейскими коллегами в Брюсселе.

Также чиновник назвал выделение Украине репарационного кредита наихудшим вариантом.

"Вариант с репарационным займом является наихудшим из всех, поскольку он рискованный как никогда… Схема предоставления кредита на возмещение ущерба сопряжена с вытекающими экономическими, финансовыми и юридическими рисками. Это объясняет, почему мы продолжаем настаивать на естественном источнике финансирования", - заявил глава МИД Бельгии.

Вместо репарационного кредита Бельгия предлагает Европе взять общий кредит для Украины на 45 миллиардов евро.

Агентство Bloomberg прогнозирует, что теперь кажется сомнительным согласование выделения средств до 18 декабря, как планировалось.

Напомним, идея репарационного займа за счет замороженных российских активов родилась в ЕС в сентябре.

Если Украине не выделят кредит, под вопросом окажется выполнение практически всего бюджета страны на 2026 год.