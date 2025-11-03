Международный валютный фонд может приостановить выделение Украине финансовой помощи, если Европейский Союз не согласует кредит в 140 миллиардов евро, обеспеченный замороженными российскими активами.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

По информации издания, российские авуары должны стать основой нового механизма поддержки Украины, однако Бельгия отказалась одобрить использования активов Москвы, сославшись на юридические и финансовые риски. Поскольку большая часть российских активов находится в бельгийской юрисдикции, без согласия Брюсселя реализовать план невозможно.

Европейские источники утверждают, что конфискация активов РФ убедит МВФ в финансовой жизнеспособности Украины в ближайшие годы, а это необходимое условие для финансирования Киева фондом.

"Поддержка МВФ - это не то, с чем стоит шутить", - сказал на условиях анонимности представитель ЕС.

Politico отмечает, что МВФ рассматривает возможность выделить Украине 8 миллиардов долларов в течение трех лет. Однако фонд ожидает от ЕС подтверждения финансовой устойчивости Украины. Это ключевое условие для продолжения кредитования.

Европейцы опасаются, что на убеждение МВФ остается все меньше времени.

Следующая встреча по теме репарационного кредита запланирована только на 18-19 декабря.

