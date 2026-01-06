Анализируем итоги 1413-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась на двух участках около трассы на Славянск со стороны Бахмута, сообщает Deep State.

Также у россиян продвижение на Славянском направлении со стороны Лимана, пишет немецкий военный обозреватель Юлиан Репке.

Он заявил о продвижениях в районе Ямполя, Платоновки и Дибровы.

На Славянском направлении фиксируется высокая интенсивность вражеской активности, сообщает украинский военный с позывным "Мучной".

"Противник активно задействует как дроны, так и артиллерию. Основной огневой нажим сосредоточен по району Резниковки (к западу от Северска - Ред.) и северной лесопосадки — туда летит как по расписанию, с корректировкой и без пауз. Пытаются изматывать позиции и держать их под постоянным огневым контролем. Параллельно противник не снимает пехотное давление: малыми группами пытаются продвигаться вперёд, искать слабые места", - пишет боец.

Он отмечает активность российского центра ударных беспилотников "Рубикон" на этом участке. "Теперь и здесь им поставлена задача плотно работать по нашей логистике и позициям: уничтожение транспорта, поражение укрытий, выявление точек пребывания личного состава. Наибольшая активность их дронов в настоящее время фиксируется в районе н.п. Николаевка и в направлении Донецкого", - пишет "Мучной".

Саммит в Париже и мирные переговоры

Сегодня в Париже состоялись два важных события, связанных с войной в Украине.

Во-первых, встреча военных представителей "коалиции желающих" с участием Киева.

Во-вторых, саммит лидеров "коалиции" с участием Зеленского и представителей Трампа - Уиткоффа и Кушнера. Также на этот саммит прибыл новый глава Офиса президента Буданов, глава украинской делегации Умеров и председатель фракции "Слуга народа" Арахамия.

Присутствие последнего крайне интересно с той точки зрения, что Арахамия - ключевое лицо для обеспечения голосований в Раде.

Кроме того Арахамия уже был главой делегации Украины в марте 2022 года, когда готовились так и не реализованные Стамбульские соглашения. Буданов же считается политическим союзником Арахамии. В последние годы они вместе противостояли Ермаку, который был отправлен в отставку в ноябре 2025 года.

"БиБиСи" уже опубликовало проект заявления "коалиции". Там говорится, что гарантии безопасности для Киева будут включать "связывающие обязательства" в случае будущего нападения со стороны России. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций.

Кроме того, члены коалиции продолжат оказывать ВСУ критическую военную помощь и поставлять оружие при поддержке США, следует из проекта заявления. Страны коалиции также примут участие в механизме мониторинга режима прекращения огня, которым будут руководить США.

Включают ли все эти гарантии прямое столкновение западных армий с Россией в случае повторной войны в Украине, не указано.

Но это заявление, которое должна будет утвердить "коалиция желающих", куда не входят США. И сейчас главный вопрос - присоединятся ли американцы к этим предложениям и включат ли их в обсуждаемый с Россией мирный план.

Американские СМИ при этом пишут, что европейцы как раз обсуждают со Штатами совместный ввод войск в Украину после окончания войны.

Bloomberg и Politico со ссылкой на источники заявляют, что участники саммита в Париже стремятся согласовать прямое присутствие американских войск в Украине.

"Европейцы уже больше довольны США, чем несколько недель назад, поскольку американцы обязуются предоставить Украине более надежные гарантии безопасности, которые могут включать в себя разведывательную информацию для мониторинга мира и даже присутствие некоторых американских войск", - пишет Politico.

Французский чиновник заявил газете об "акте сближения между Украиной, Европой и Америкой". Обсуждаются гарантии безопасности на 15 лет, но Зеленский настаивает на 50 годах.

"Радио Свобода" также пишет, что на переговорах в "коалиции желающих" обсуждается отправка в Украину американских военных. Европейские чиновники заявили, что американцы могут выполнять небоевые функции - по наблюдению за соблюдением режима прекращения огня. Европейцы также рассчитывают, что Вашингтон будет оказывать "вспомогательную поддержку", такую ​​как логистика и разведка.

Всего, по данным "Радио Свобода", на саммите в Париже обсуждают отправку 15-20 тысяч миротворцев в Украину, большую часть которых должны предоставить Франция и Британия. "Другие надеются", что цифра будет ближе к 30 тыс. Турция при этом будет отвечать за безопасность судоходства в Черном море.

Большинство опрошенных европейских чиновников считают, что развертывание войск скорее всего будет в Западной Украине - для обучения и поддержки ВСУ. Один европейский дипломат отметил, что остается нерешенным вопрос, как реагировать на потенциальное нападение России. "По сути, мы все еще обсуждаем, будем ли мы открывать ответный огонь или отступать", - сказал он.

Напомним, РФ, которая должна согласовать (или отвергнуть) мирный план с гарантиями безопасности, выступает против присутствия войск стран НАТО в Украине. Трамп ранее говорил, что американских военных в Украине не будет. А в первоначальной версии его мирного плана значился прямой запрет на размещение иностранных войск на территории Украины.

Официально Вашингтон не подтверждал, что поменял точку зрения и согласен на присутствие иностранных войск в Украине - хотя об этом уже писали со ссылкой на источники СМИ. Но пока неясно, действительно поменялась ли позиция Штатов по этому вопросу. Особенно с учетом того, что согласие США на отправку войск резко повышает вероятность выхода Москвы из переговорного процесса.

Украинский телеканал "Суспильне" сегодня сообщило, что получило проект документа по гарантиям безопасности, который обсуждается сегодня в Париже. Но ничего об отправке западных миротворцев (в том числе американских) в Украину в них не сказано. Правда, там есть пункт о том, что "США обязуются поддержать силы в случае нападения в рамках мер безопасности". Но что за силы - в изложении "Суспильного" не сказано.

Говорится лишь, что США будут помогать обеспечивать прекращение огня в Украине за счёт разведки и логистики. И должно быть проведено совместное военное планирование для обеспечения безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для восстановления ВСУ.

Эти меры должны быть реализованы по просьбе Украины "после надёжного прекращения боевых действий". Руководство мерами будет осуществлять Европа при участии других стран Коалиции, в частности США. Мониторинг и проверку соблюдения прекращения огня возглавят США.

Будет создана система постоянного мониторинга и специальная комиссия для рассмотрения нарушений и определения ответственности. В случае будущего вооружённого нападения России на Украину предусмотрена поддержка для восстановления мира и безопасности. Поддержка может включать военные возможности, разведку, логистику, дипломатические шаги и дополнительные санкции.

С чем могут быть связаны публикации о том, что в гарантии безопасности хотят включить присутствие западных войск в Украине?

Не исключено, что это может быть отражением определенной стратегии Киева и европейцев. И связана она, возможно, с недавней успешной операцией США в Венесуэле.

В то время как западные СМИ массово публиковали статьи, о том, что действия Трампа по похищению Мадуро "оправдывают" вторжение Путина в Украину, так как открыто пренебрегают международным правом, реакция Зеленского на эти события была совсем иная.

"Ну что я могу сказать. Если с диктаторами можно обращаться вот так, то США знают, что им делать дальше", - заявил он, очевидно, намекая на то, что американцы должны теперь похитить Путина.

Хоть это и восприняли многие как шутку, в реальности, судя по всему, Киев действительно хочет использовать операцию в Венесуэле (а точнее - эйфорию в Вашингтоне от ее успеха) для того, что при помощи "ястребов"-республиканцев вроде госсекретаря Рубио, главы ЦРУ Рэдклиффа и сенатора Грэма склонить Трампа к ужесточению позиции в отношении России на переговорах по мирному плану, а также к усилению давления на Кремль.

После похищения Мадуро, как пишут западные СМИ, позиции "ястребов" в окружении Трампа резко укрепились. А они всегда выступали против линии Уиткоффа в переговорах с РФ, которая подразумевала достаточно широкие шаги США навстречу требованиям Москвы.

Поэтому украинские власти сейчас и пытаются воспользоваться моментом, чтоб "переключить" Трампа с "миротворческой" программы Уиткоффа на "ястребиную" линию Рубио-Рэдклиффа.

Отправной точкой для реализации этого плана будет анонсированное Туском подписание неких документов по гарантиям безопасности Украины после прекращения огня. По данным медиа, в них, помимо прочего, будет содержатся также и размещение иностранных войск в стране, включая даже американские.

Против этого, напомним, категорически выступает Москва. И в первоначальной версии плана Трампа, составленной на основе достигнутых на Аляске договоренностей с Путиным, значился прямой запрет на размещение иностранных войск в Украине.

Однако, с самого начала Киев и европейцы настаивали на том, чтобы данный пункт был исключен и войска НАТО были введены в страну. Перед Новым годом появилось сразу несколько публикаций в западных СМИ, где, со ссылкой на источники, говорилось, что Трамп дал согласие на размещение войск и даже готов дать им американскую поддержку с воздуха в случае необходимости.

Официально, однако, это не подтверждалось.

Но, судя по всему, в плане по гарантиям безопасности, которые сегодня согласовываются на встрече "коалиции желающих" в Париже, пункт об иностранных войсках содержится. И в ближайшей время данный план будет представлен американцам для его утверждения.

Киев, европейцы и "ястребы"-республиканцы, очевидно, будут убеждать Трампа подписать данный план.

Аргументов для этого могут найти много – брать "на слабо" ("вы что, господин Трамп, боитесь Путина после триумфа в Каракасе, доказавшего Ваше величие?"), ссылаться на то, что войска нужны для "защиты американских инвестиций" после войны, например.



И если Трамп подтвердит гарантии безопасности вместе с нормой о присутствии иностранных войск и, в таком виде, он и будет представлен Москве как консолидированная позиция Запада и Украины, и если Москва откажется данный план согласовывать, то далее Киев, европейцы и "ястребы" смогут приступить и к другим пунктам своего стратегии. Они обвинят РФ в срыве мирных усилий Трампа и призовут американского президента к максимально жестким действиям против Путина – и расширение санкций, и предоставление "Томагавков", и увеличение поставок оружия в целом, и захват судов теневого флота РФ, и даже, возможно, попытка похищения или убийства Путина. А также побуждение Трампа вернуться к требованию в адрес РФ вывести войска на границы 1991 года или иным образом резко ужесточить переговорную позицию.

Правда, подобные призывы звучали и ранее, однако игнорировались еще при Байдене и, тем более, при Трампе.



В Украине это часто трактовалось как трусость, слабость и "соплежуйство".

Хотя логика такого подхода, если смотреть с точки зрения американцев, вполне рациональна – США не хотят оказаться в ситуации, когда они столь сильно втянутся в войну или же своими действиями создадут столь большие проблемы РФ, что в какой-то момент Кремль им выдвинет ультиматум – или полное прекращение поддержки Украины, или ядерная война. Потому что в таком случае Вашингтону пришлось бы либо "сливаться", либо рисковать войной с Россией на взаимное уничтожение.



Да и одним из главных аргументов Трампа в пользу скорейшего завершения войны в Украине всегда было "недопущение Третьей мировой".



В Киеве, однако, могут надеяться, что, после успеха с похищением Мадуро, Трамп и американцы, почувствовав себя снова "всемогущими", "на кураже" могут рискнуть перейти те линии в отношениях с РФ, которые ранее пересекать опасались.



Правда, в окружении Трампа немало лиц, которые наверняка постараются удержать его от подобных шагов. Кроме того, ужесточение давления на РФ не гарантирует скорого завершения войны, поскольку если эти меры и начнут критически влиять на ситуацию в России, то далеко не сразу. Скорее всего, до выборов в конгресс в ноябре это влияние не скажется, а значит, и война не завершится. Хотя Трампу нужно, чтобы до ноября боевые действия уже прекратились.

Но, как мы уже писали, после событий в Венесуэле действительно не исключено, что позиция США в отношении РФ в той или иной степени ужесточится, Трамп отойдет от той линии, про которую он говорил в Анкоридже с Путиным, вероятность эскалации возрастет, а процесс мирных переговоров станет еще более проблемным.



Но многое, повторимся, будет зависеть от решения Трампа по гарантиям безопасности. Оно может определить направление развития событий.

От Венесуэлы до Гренландии

На фоне операции США в Венесуэле у Трампа возобновили разговоры об аннексии Гренландии.

Эту тему в последние дни несколько раз поднял сам Трамп, который заявил, что США "нужен" полуостров.

Вчера Кэти Миллер, жена советника президента США по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала фото Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".

Сам Миллер заявил, что рисунок его жены - "это была официальная позиция правительства США с самого начала администрации Трампа".

"На каких основаниях Дания претендует на контроль над Гренландией? На чем основаны их территориальные претензии? По какой причине Гренландия является колонией Дании?" - добавил он.

Отвечая на вопросы о возможном силовом сценарии, Миллер дал понять, что войны из-за Гренландии не будет. Но силового захвата острова он исключать не стал. "Нет никакой необходимости даже думать или говорить об этом в контексте военной операции. Никто не будет воевать с Соединенными Штатами военным способом из-за будущего Гренландии", - сказал он.

Премьер Дании (страны, которая владеет Гренландией) уже заявила, что к этим заявлениям США надо относиться серьезно. И заявила, что захват американцами острова станет началом развала НАТО.

В Британии и Евросоюзе сегодня высказались против претензий США на Гренландию. Отдельное заявление подписали Макрон, Мерц, Мелони, Туск, Санчес, Стармер и Фредериксен.

"НАТО четко просигнализировал, что Арктический регион – приоритет, и европейские союзники активизировали свои усилия. США – ключевой партнер в этих усилиях, как страна-член НАТО и страна, которая также имеет оборонное соглашение с Королевством Дания от 1951 года... Гренландия принадлежит ее народу. Дания и Гренландия, и только они, должны решать по вопросам, которые касаются Дании и Гренландии", – говорится в заявлении.

Газета Politico пишет, что США могут установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы. Это может произойти в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре и к 250-летию независимости США 4 июля, отмечают эксперты и чиновники, с которыми общалось издание. Риск назван "реальным и серьезным".

Методы Вашингтона, вероятно, будут отличаться от венесуэльского сценария: вместо военной операции могут использоваться политическое влияние, в частности попытки подкупа местных политиков. Захват Гренландии может серьезно разделить союзников НАТО и ЕС даже больше, чем вопросы поддержки Украины. Копенгаген вряд ли получит такую же поддержку, как и Киев, подчеркивают эксперты.

The Economist пишет, что администрация Трампа работает над соглашением для Гренландии.

Американские чиновники обсуждали возможность предложить острову так называемый Договор о свободной ассоциации (COFA), которое исторически распространялось на небольшие страны Тихого океана. Договоры COFA позволяют американским вооруженным силам свободно действовать в странах-участницах, с дополнительным преимуществом в виде беспошлинной торговли.

Американские чиновники пытались провести прямые переговоры с правительством Гренландии, но пока получили отказ. Датчане возражают, что в Гренландии уже и так находится американская военная база. В соответствии с договором с Данией, нет явных ограничений на количество американских войск, хотя любое значительное увеличение или изменение американского военного присутствия, вероятно, потребует согласия Дании.

Также ЦРУ и Агентство нацбезопасности усилили слежку за движением за независимость Гренландии и получили задание выявлять местных жителей, симпатизирующих Америке.

Почему Зеленский провел перестановки во власти?

Президент Владимир Зеленский затеял большие перестановки в системе украинской власти.

При этом наблюдателей они создают впечатление определенной хаотичности, так как Зеленский толком не объясняет, какими мотивами он руководствуется.

В ходу версия, что Зеленский готовится к выборам, но источники в политических кругах, с которыми поговорила "Страна", считают, что президент пытается найти выход из цугцванга, в котором он оказался после коррупционного скандала с Миндичем и отставкой Ермака и поломать раскручиваемый "антизеленской коалицией" сценарий его лишения власти де-факто (через потерю контроля над Радой и правительством) или даже де-юре (через отставку, с учетом того, что Зеленский не хочет переформатировать Раду). О последнем сценарии пишут уже и западные СМИ.

"В конце прошлого года Зеленский попытался воспрепятствовать этим процессам через фактическое возвращение Ермака к управлению. По итогу, получил новую порцию уголовных дел от НАБУ против близких к себе депутатов. Поэтому сейчас Зеленский решил выстроить новую конструкцию власти с той же задачей - перебить реализуемый его противниками при фактической поддержки европейцев план по его отставки. С этой целью был уволен Малюк и сейчас работой СБУ внутри страны будет реально рулить Поклад (первый заместитель главы СБУ - Ред.), готовый выполнять приказы Зеленского по работе против НАБУ и САП. Это, на самом деле, ключевое решение среди всех ротаций. Все прочие назначения для президента на этом фоне, скорее, играют пиар-роль: Зеленский просто берет плюс-минус популярных в стране лиц и ставит их на проблемные точки, показывая как бы, что он решил "обновить власть" после коррупционного скандала. А в случае с назначением Буданова - это пиар не только для населения, но и для американцев. Буданов имеет с ними хорошие связи и в Вашингтоне у него отличный имидж. Поэтому данное назначение имеют целью облегчить сложный переговорный процесс с Трампом. Возможно также Зеленский рассчитывает использовать Буданова, как человека решительного и "безбашенного", в качестве дополнительной силы (помимо Поклада) для борьбы с антикоррупционными органами и прочей оппозицией. Тем более, что с грантовыми кругами у Буданова отношения натянутые. Однако тут вопрос в том, зачем это Буданову. Буданов политически амбициозен. Поэтому все свои действия он будет соизмерять с тем, способствуют ли они реализации этих амбиций или нет. Многие удивляются почему Буданов пошел на должность главы ОП, хотя она далеко не лучший трамплин для старта в большую политику, так как руководитель президентской канцелярии традиционно в Украине перетягивал на себя весь негатив от президента. Но если вспомнить, что при Зеленской ОП превратилась в реальный центр власти, а Ермака называли "вице-президентом", то ситуация выглядит по-другому. Если Буданов сможет добиться такого же масштаба власти, то он, по сути, также станет "вице-президентом" - "украинским Вэнсом". Неизвестно, видит ли его в таком качестве Зеленский и действительно ли президент, согласно упорным слухам, уже согласился с тем, что вместо него на послевоенные выборы пойдет Буданов. Однако даже если у Зеленского и нет пока таких планов, Буданов может сделать так, что у президента другого выхода не будет, кроме как с данным сценарием согласится. От своих политических целей и амбиций, Буданов, после перехода на Банковую, насколько известно, не отказался. Тем более, он работает в плотной связке с Арахамией, а значит, будет иметь поддержку парламентского большинства", - говорит источник.

Подробнее о перестановках во власти и дальнейших перспективах читайте в статье "Страны".