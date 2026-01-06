Президент Владимир Зеленский затеял большие перестановки в системе украинской власти.

Как сообщала "Страна", его кадровые решения уже коснулись Офиса президента (ОП), который наконец получил руководителя в лице экс-главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова, а тот - первого заместителя, на вакантную с 2020 года должность в ОП которого назначен бывший первый же замминистра иностранных дел Сергей Кислица. ГУР же возглавил Олег Иващенко, ранее руководивший Службой внешней разведки (СВР).

Правительство также ждут перемены. Ожидается рокировка Дениса Шмыгаля, занимающего пост министра обороны, на Михаила Федорова, который сейчас - первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины. Шмыгаль из Кабмина не уходит, а возглавит Минэнерго и, судя по всему, "усилится" приставкой первого вице-премьера. За увольнение и назначение обоих должна проголосовать Верховная Рада.

В парламентских кулуарах также говорят, что, вероятно, заодно депутаты могут назначить и нового министра юстиции, шансы занять должность которого сейчас выше у замглавы ОП Ирины Мудрой. Через парламент нужно будет провести и решение президента о увольнении главы СБУ Василия Малюка, который уже публично подтвердил свой уход. Исполняющим обязанности руководителя правоохранительного органа указом президента назначен начальник центра спецопераций "А" Евгений Хмара.

Также ходят слухи, что потеряет должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Очевидно, что все эти замены происходят по воле президента и, скорее всего, по его желанию. Однако, для наблюдателей они создают впечатление определенной хаотичности, так как Зеленский толком не объясняет, какими мотивами он руководствуется.

Источники в политических кругах, с которыми поговорила "Страна", считают, что президент пытается найти выход из цугцванга, в котором он оказался после коррупционного скандала с Миндичем и отставкой Ермака и поломать раскручиваемый "антизеленской коалицией" сценарий его лишения власти де-факто (через потерю контроля над Радой и правительством) или даже де-юре (через отставку).

Президент запустил волну

Зеленский заявил о начале "существенной перезагрузки" 2 января. По его словам, Украина сейчас нуждается во "внутренних переменах", чтобы оставаться "более стойкой".

"В прошлом году были и хорошие результаты государственных институтов, которые нужно усилить. Были и проблемы, которые не стоит переносить в новый год. Поэтому - волна кадровых изменений, и будут еще решения - в институтах", - заявил Зеленский в своем обращении к народу.

Назначение Буданова главой ОП он объяснил так: опыта и сил у того достаточно, чтобы "направить работу Офиса на вопросы безопасности и переговорный процесс именно так, как нужно". Подробнее о переходе Буданова в ОП можно прочитать здесь.

Олега Иващенко, которому была предложена вчерашняя должность Буданова, президент назвал "профессиональным человеком".

Другие президентские кадровые анонсы: приход нового руководителя в СВР вместо Иващенко, замена главы пограничной службы - кандидатуру от министра внутренних дел президент ждет в скором времени, начнется подготовка президентского законопроекта об обновлении Государственного бюро расследований (ГБР), что может повлечь замену его руководителя.

"Я предложил новым министром обороны Украины стать Михаилу Федорову. Михаил глубоко занимается вопросами "Линии дронов", очень результативно работает над цифровизацией государственных услуг и процессов. Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины необходимо реализовать в сфере обороны такие изменения, которые помогут", - заявил Зеленский.

Шмыгаль, по его словам, "возглавит другое направление в государственной работе - и не менее важное для стойкости". Как выяснилось вскоре, это Минэнерго, которое лишилось руководителя после громкого "Миндичгейта".

Как рассказал на своем Youtube-канале народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, президент предложил Шмыгалю на выбор должности министра энергетики или секретаря СНБО. Тот якобы согласился на Минэнерго при условии, что получит еще и первого вице-премьера - а значит, и более широкий круг полномочий.

"В названии этой должности Шмыгаля будет что-то связанное со стойкостью - так это будет сформулировано", - утверждает народный депутат.

В свою очередь Федоров, по словам Железняка, "давно хотел стать министром обороны". И якобы он вполне мог ее получить, но против этого был предыдущий глава ОП Андрей Ермак. Поэтому между ними и возник конфликт, из-за которого глава Минцифры примкнул к антиермаковским "заговорщикам" - лидеру парламентской фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии, тем же Буданову и Шмыгалю.

Как утверждает народный депутат, в кругах, близких к парламенту, поговаривают, что доверие президента к Федорову настолько велико, что якобы он в новом качестве будет решать, нужно ли оставлять на должности главкома ВСУ Александра Сырского. Хотя последнее слово по закону за президентом, конечно.

Проблем с голосами за перезначение Федорова и Шмыгаля быть не должно, полагает Железняк. Это подтверждают и другие источники в Раде - в том числе, во фракции СН. Вероятно, близко назначение и нового министра юстиции. Как утверждают два источника в депутатском корпусе, повысились шансы нынешней замглавы ОП Ирины Мудрой, курирующей юридическое направление, забрать министерский портфель.

При этом другой кандидат - глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов (СН) "задумался над тем, чтобы сойти с дистанции". "Хотя будут еще внутрифракционные праймериз, так что посмотрим", - говорит источник, близкий к руководству фракции СН.

"Да всех устраивает, как он работает в парламенте. Зачем ломать то, что работает", - утверждает другой собеседник.

Пикантность этой ситуации придает тот факт, что если даже Маслов выйдет из борьбы за должность или ее проиграет, назначение будет, скорее всего, именно в "его" комитете предварительно утверждаться.

Кадровые голосования на самом деле могут стать довольно проблемными. Как утверждают источники, в Раде сохраняется кризисное положение, усугубленное недавними обвинениями в адрес ряда членов фракции СН в голосованиях за деньги. Но об этом позже.

Как уже говорилось, президент фактически провел перестановку в руководстве СБУ. По настоянию Зеленского, об уходе с должности главы правоохранительного органа заявил Василий Малюк.

Василий Малюк (в центре) ушел из СБУ без скандала благодаря новому главе ОП Кириллу Буданову (слева). Фото: president.gov.ua

Если вкратце, покидать кресло он не хотел, о чем говорят не только источники, но и широкая кампания в его поддержку в соцсетях, которую недоброжелатели главы СБУ назвали "срежиссированной". Однако президент был твердо настроен его убрать, расценив как саботаж нежелание Малюка действовать против антикоррупционных органов в разгар коррупционного скандала.

"В политической культуре нынешней власти проявление нелояльности, как в случае Малюка, неприемлемо. Ермак бы, наверное, поступил более по-византийски, сбив интригами или хотя бы поставив "на растяжку". Президент поступает более прямолинейно", - комментирует источник, вхожий на Банковую.

"Логика президента частично связана с тем, что Малюк действительно стал относительно независимой фигурой - насколько это вообще возможно в их системе. Например, справедливо будет сказать, что он не выполнил приказ Ермака за неделю до увольнения того, а именно - не стал подписывать подозрения или вручать их "мятежникам", требовавшим отставки Ермака, в том числе и мне. Мотивация президента заключается в том, чтобы, с одной стороны, обеспечить максимальную лояльность Службы безопасности Украины, а с другой - показать всем внутри системы, что они не вечны: если президент захочет, он будет их увольнять", - охарактеризовал ситуацию с Малюком народный депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Как утверждают источники "Страны", ключевую роль в быстром разрешении кризиса с Малюком сыграл новоназначенный глава ОП Буданов, который уговорил того уйти без скандала. Одновременно в ОП технически обошли вопросы увольнения Малюка и назначения его преемника, которые должна была рассматривать Рада. Зеленский внес изменения в свой же указ, что во время военного положения в случае временного отсутствия главы СБУ исполняющий его обязанности может быть определен самим президентом. И.о. стал начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара, планировавший, в том числе, наиболее громкие акции на территории России.

Но Зеленский также сообщил о встрече с замглавы СБУ Александром Покладом, в котором. Как утверждает источник, вхожий на Банковую, Хмара, несмотря на свои заслуги, останется технической фигурой, по-прежнему занятой спецоперациями. А вопросами внутренней политики, важными для политического будущего самого Зеленского, продолжит заниматься Поклад, который конкурировал с Малюком за влияние на силовую структуру. Косвенно это подтвердилось и тем, что вчера Поклад был назначен первым заместителем главы СБУ.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко ("Евросолидарность"), Малюк отказался от должности секретаря СНБО, которую, по его данным, скоро освободит Рустем Умеров, которому президент готовит роль либо советника, либо помощника по вопросам нацбезопасности.

"Да, Умеров отправится к семье (она, по неофициальным данным, проживает в США). Малюк действительно не захотел", - подтверждает собеседник, вхожий на Банковую.

Этап накопления ресурсов

Однако это все детали. В тумане общая идея перестановок. Зеленский говорит о необходимости усилить команду власти, но примерно это он заявлял и при смене правительства, когда Шмыгаль потерял премьерскую должность и возглавил военное ведомство. И вообще он чамсто прибегает к этому объяснению.

Очевидно, что президент перетасовывает кадры вынужденно, так как система управления, построенная Ермаком, без него толком не работает. С уходом Ермака усилились оппонировавшие ему группы влияния, которые теперь получили более важную зону ответственности, а вместе с ней большую власть.

Это было ожидаемо, однако действия президента все равно кажутся хаотичными. Так получилось, или Зеленский хотел создать видимость, остается загадкой. Источник, вхожий на Банковую, утверждает, что кадровые решения продиктованы самим ходом вещей. "Они давно назрели. Пришел момент - начало года, остановка мирных переговоров", - полагает собеседник.

Но есть и более сложные объяснения. Упомянутый народный депутат Железняк ("Голос") говорит о минимум двух версиях, стоящих за сложной кадровой комбинацией, разыгрываемой Банковой.

"Версия номер один: все это игра Ермака. И что именно он здесь назначает Ващенко в ГУР и, соответственно, хочет заменить Малюка на Поклада и т.д. И "сбивает" Федорова. Если честно, я не вижу этому подтверждения. Из всех кадровых решений Федоров в Минобороны - это точно не Ермак. Соответственно, Буданов в Офис президента - абсолютно не Ермак. Ермак точно общается с президентом и имеет какое-то влияние с точки зрения советов. Но вся эта замена - это какая-то хаотичная дискуссия и решения самого президента", - заявил Железняк на своем Youtube-канале.

При этом он считает, что на президентские решения влияют позиции Буданова, премьер-министра Юлии Свириденко и Арахамии.

По словам Железняка, вторая версия состоит в том, что все затеяно в рамках подготовки команды власти к будущим выборам.

"Я много об этом слышал. Потому что, опять же, все говорят: "Вот тут будут менять - это очевидно про выборы". Если так, объясните мне, почему Федорова отправляют на очень непопулярную позицию (министра обороны - Ред.), а не делают руководителем штаба и, соответственно, главой вот этой публичной части избирательной кампании президента. Такие решения, как, например, отправить Буданова на должность главы ОП, говорят, наоборот, о том, что история с мирными переговорами не будет развиваться быстро. Соответственно, не будет каких-то быстрых решений, и наоборот - нужно усиливать военную составляющую и реализовывать какую-то нестандартную военную стратегию", - настаивает нардеп.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко ("Евросолидарность"), напротив, считает кампанию по перестановкам отчасти чисткой тех, кто "становится слишком влиятельными публично" - Малюка и Буданова.

"Зеленский воспринимает Буданова как конкурента. А конкурентов не пускают во внутренний круг - их держат рядом, но на дистанции", - объясняет он подноготную назначения Буданова в ОП.

Это же точки зрения придерживается и коллега Гончаренко по фракции - Виктория Сюмар. По ее словам, должностью главы Офиса Зеленский "спалил Буданова как конкурента, который до этого явно вел несколько месяцев президентскую кампанию".

Впрочем, есть и третья точка зрения, которую высказали "Стране" источники в политических кругах.

"Силы, которые раскручивали коррупционный скандал - грантовые круги, близкие к ним сотрудники антикоррупционных органов, политики и СМИ, а также часть оппозиции в лице Порошенко (так называемая "антизеленская коалиция" - Ред.) свою цель обозначает вполне четко - принудить Зеленского усилиями НАБУ и САП к переформатированию большинства, затем - к созданию так называемого "правительства национального единства" во главе с, предположительно, Залужным, которое и станет новым реальным центром власти в стране. А так как Зеленский не демонстрирует желание идти по этому пути, то цель этих кругов в любой момент может замениться на отставку Зеленского. И такой вариант уже обсуждается в западных СМИ. В конце прошлого года Зеленский попытался воспрепятствовать этому через фактическое возвращение Ермака к управлению ситуацией. По итогу, получил новую порцию уголовных дел от НАБУ против близких к себе депутатов. Да и в целом концепция "Ермак управляет из-за кулис" была явно не рабочая в виду токсичности экс-главы ОП. Поэтому в новом году Зеленский решил выстроить новую конструкцию власти с той же задачей - перебить реализуемый его противниками при фактической поддержки европейцев план по его отставки. С этой целью был уволен Малюк и сейчас работой СБУ внутри страны будет реально рулить Поклад (первый заместитель главы СБУ - Ред.), готовый выполнять приказы Зеленского по работе против НАБУ и САП. Это, на самом деле, ключевое решение среди всех ротаций. Все прочие назначения для президента на этом фоне, скорее, играют пиар-роль: Зеленский просто берет плюс-минус популярных в стране лиц и ставит их на проблемные точки, показывая как бы, что он решил "обновить власть" после коррупционного скандала. А в случае с назначением Буданова - это пиар не только для населения, но и для американцев. Буданов имеет с ними хорошие связи и в Вашингтоне у него отличный имидж. Поэтому данное назначение имеют целью облегчить сложный переговорный процесс с Трампом. Возможно также Зеленский рассчитывает использовать Буданова, как человека решительного и "безбашенного", в качестве дополнительной силы (помимо Поклада) для борьбы с антикоррупционными органами и прочей оппозицией. Тем более, что с грантовыми кругами у Буданова отношения натянутые. Однако тут вопрос в том, зачем это Буданову. Буданов политически амбициозен. Поэтому все свои действия он будет соизмерять с тем, способствуют ли они реализации этих амбиций или нет. Многие удивляются почему Буданов пошел на должность главы ОП, хотя она далеко не лучший трамплин для старта в большую политику, так как руководитель президентской канцелярии традиционно в Украине перетягивал на себя весь негатив от президента. Но если вспомнить, что при Зеленской ОП превратилась в реальный центр власти, а Ермака называли "вице-президентом", то ситуация выглядит по-другому. Если Буданов сможет добиться такого же масштаба власти, то он, по сути, также станет "вице-президентом" - "украинским Вэнсом". Неизвестно, видит ли его в таком качестве Зеленский и действительно ли президент, согласно упорным слухам, уже согласился с тем, что вместо него на послевоенные выборы пойдет Буданов. Однако даже если у Зеленского и нет пока таких планов, Буданов может сделать так, что у президента другого выхода не будет, кроме как с данным сценарием согласится. От своих политических целей и амбиций, Буданов, после перехода на Банковую, насколько известно, не отказался. Тем более, он работает в плотной связке с Арахамией, а значит, будет иметь поддержку парламентского большинства", - говорит источник.

Рада уйдет по-итальянски

Отдельный важный, с точки зрения политической ситуации, вопрос - положение в Раде.

Парламент по-прежнему находится в "полуразобранном состоянии", как говорят источники в среде депутатов и контроль над большинством у президента довольно хрупкий.

Положении усугубил скандал с обвинениями со стороны Национального антикорбюро и Специализированной антикорпрокуратуры (НАБУ и САП) против пяти депутатов от СН. Напомним: один из этих парламентариев - друг Зеленского и Сергея Шефира Юрий Кисель. И, исходя из его связей, удар антикорорганы нанесли по очень близкому к Зеленскому кругу лиц. По одной из версий, таким образом т.н. "антизеленская коалиция" (ориентированные на Демпартию США и европейцев грантовые структуры, близкие к ним политики и СМИ, ключевые сотрудники и руководители НАБУ и САП, а также Порошенко, Коломойский и ряд других обиженных Зеленским фигур) попыталась усилить градус недовольства во фракции президентским Офисом ("не в состоянии обеспечить защиту от НАБУ и САП") и расколоть монобольшинство СН, дав основание для создания новой коалиции в Раде.

Тем не менее, фракция "слуг" устояла, в том числе, благодаря усилиям ее лидера Арахамии, который после увольнения своего оппонента Ермака стремительно набрал политический вес и стал сейчас наиболее влиятельной фигурой в депутатском корпусе.

"В принципе уже можно сказать, что без отставки Зеленского, вопрос переформатирования Рады и создания неподконтрольного Банковой большинства и Кабмина является нерешаемым. Однако это не значит, что во фракции "слуг" все просто. Там идут сложные процессы. Часть депутатов напуганы расследования против коллег НАБУ и САП. Другие обижены на всех по разным причинам. Есть "спящие" ячейки внутри фракции из депутатов, которых в 2019 году завели в Раду ныне нелояльные Зеленскому люди вроде Богдана, Коломойского, и Авакова. Они сейчас сидят тихо, но брожения может начаться в любой момент. За большинство кадровых вопросов депутаты, скорее всего, проголосуют без проблем, но с остальными пунктами повестки дня могут быть проблемы. То есть, ситуация близка к патовой - Зеленский испытывает проблемы с голосами, но и его оппоненты собрать большинство под себя не могут", - говорит собеседник.

Источник во фракции, близкий к Арахамии, говорит, что уголовные дела антикорорганов против депутатов вызвали "агрессию" внутри фракции СН против НАБУ и САП.

"В подозрениях вроде бы фигурируют даже голосования за реформаторские законы, за которые ратовали западные партнеры. И если теперь антикоррупционщики продолжат давить, это ударит не в последнюю очередь по реформам, записанных в договоренности с Западом. Ситуация с депутатами (пятью членами фракции, обвиненных в получении взяток за голосования - Ред.) не так однозначная, как с Миндичем. Тут НАБУ/САП сложно будет: нужно и "рычаг" сохранить, и Раду не "передавить". А то депутаты начнут итальянскую забастовку и тогда евроинтеграция на стоп", - говорит источник, близкий к Арахамии.

Другой нардеп от СН влиятельный во фракции, воспринял случай с попавшими под уголовное дело пятью коллегами как "попытку шантажировать президента путем манипуляции с уголовными обвинениями".

И он также говорит, что новые дела на депутатов приведут к "серьезному осложнению в деле принятия или вовсе остановке голосований за евроинтеграционные законы, любых действий в рамках инициативы [Европейского Союза] Ukraine Facility". "Если они (в НАБУ/САП) и те, кто за ними стоит, считают, что можно так давить на парламент во время войны, то вот пусть тогда НАБУ и САП голосуют за спускаемые нам законы", - говорит источник.

Еще один депутат говорит, что сами по себе подозрения против депутатов не смогут расколоть монобольшинство.

"Ну вручили подозрение, ну выплатили залог, все гуляют на свободе, что дальше? Имиджевый ущерб? Так большинство фракции - это люди без имени и репутации, которые понимают, что в новый парламент они никогда не попадут. Приговор суда? Так он неизвестно когда будет - через год или два. Поэтому сами по себе уголовные дела от НАБУ - это уже не тот инструмент, который будет побуждать депутатов выходить из фракции. Тем более, что против тех, кто так сделает может начать работать "конкурирующая организация" - СБУ. Хотя, дискомфорт во фракции ситуация (с уголовными делами - Ред.), конечно, создает. Многие боятся. Но пока резких движений не делают. Следят за ситуацией. А потому, если не будет дополнительных импульсов, помимо подозрений, фракцию расколоть будет трудно", - говорит нардеп.