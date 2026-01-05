Отставка Василия Малюка с поста главы СБУ является событием во внутренней украинской политике, сопоставимым по масштабу с отставкой руководителя Офиса президента Андрея Ермака.



Согласно ходившей когда-то в СБУ легенде, назначенный в 2007 году заместителем главы службы милицейский генерал Геннадий Москаль, едва войдя в здание ведомства на Владимирской улице, огляделся по сторонам и произнес: "Да, бедненько тут у вас". В те времена СБУ среди прочих силовых структур если и не пасла задних, то была далеко не на первом месте по влиянию. Контроль над МВД или прокуратурой значил куда больше.

Влияние СБУ закономерно усилилось после 2014 года, но и тогда нельзя было сказать, что служба сильно превосходила по своему весу, например, МВД времен Арсена Авакова. Но ситуацию кардинально поменяли два события: начало полномасштабной войны и замена на Малюка бывшего главы СБУ Ивана Баканова, чьё окружение обвиняли в работе на РФ.



Малюк за время руководства спецслужбой сумел превратить её в мощнейший орган влияния на процессы в стране: военные (масштабные операции вроде "Паутины"), в бизнесе (в том числе коррупционные, по которым СБУ переместилась на вершину пищевой пирамиды) и информационные (контроль над телеграм-каналами).



Политический вес и влияние Малюка проявились в полную силу на фоне появления слухов о его увольнении. Тут же в его поддержку высказалось очень большое количество людей, начиная от известных военных и заканчивая блогерами. Кроме прочих его поддержали СМИ и политики, близкие к так называемой антизеленской коалиции, которые раскручивали коррупционный скандал против ближайшего окружение Владимира Зеленского. Они напомнили, что в ноябре 2025 года Малюк отказался по приказу Ермака наносить удары по антикоррупционным органам в ответ на раскрутку дела Тимура Миндича.



По данным источников в политических кругах, это и стало главной причиной того, что Зеленский убедил Малюка уволится несмотря на призывы не менять главу СБУ.



"Зеленский увидел, что Малюк ведёт свою политическую игру, фактически выводя СБУ из-под влияния президента. И кампания против его отставки только усилила это впечатление. Поэтому президент, выждав паузу, его убрал. К тому же у Малюка напряжённые отношения с Кириллом Будановым", - сказал источник.



Первоначально считалось, что новым и.о. главы СБУ будет назначен заместитель Малюка Александр Поклад – один из самых влиятельных людей в силовых структурах Украины. По информации СМИ, именно он готовил контрудар по НАБУ и САП, который не дал нанести Малюк.



Однако, по версии прессы, у него конфликт с Будановым, поскольку тот когда-то намекал на причастность Поклада к убийству работавшего на ГУР банкира Дениса Киреева. Поэтому в итоге и.о. главы СБУ назначили генерала Евгения Хмару, который занимается проведением спецопераций и был далёк от политических разборок.



Впрочем, источник в украинских спецслужбах сообщил, что в последнее время коммуникация между Покладом и Будановым восстановилась и отношения у них теперь "не столь плохи, как пишут". Также он полагает, что Поклад после увольнения Малюка только усилит своё влияние.



"Хмара как занимался, так и будет заниматься спецоперациями. Это сам по себе огромный пласт работы. Работу же в тылу замкнёт на себя Поклад. Президент уже с ним встретился отдельно, дав понять, что он остаётся в команде", - сказал источник.



В целом история с отставкой Малюка показывает, что Зеленский не торопится превращаться в британскую королеву с последующей отставкой и передачей власти условному Валерию Залужному, согласно сценарию, озвученному 31 декабря 2025 года на страницах The Washington Post. Он пытается маневрировать, тасовать кадровую колоду, подтягивая амбициозных людей вроде Буданова, которые тоже в силу своих политических планов не хотят превращаться в полностью управляемые фигуры, действующие по чьему-то сценарию.



Другой вопрос, что в ответ на такую активность могут возникнуть новые (и расшириться старые) дела НАБУ и САП против ближайшего окружения президента. Но возможно, Зеленский предполагает, что на это Буданов и Поклад ответят более жёстко, чем Ермак и Малюк.