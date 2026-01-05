Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента.

Указ о назначении №14/2026 опубликован на сайте президента.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в тексте документа.

За два дня до назначения Зеленский встречался с Кислицей, обсудил с ним детали дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе президента, а "именно обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД".

"Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента. Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе", - сообщил тогда Зеленский.

Таким образом, Кислица стал заместителем Кирилла Буданова, возглавившего Офис президента 2 января.

Также сегодня президент написал в своем телеграм-канале, что назначил канадского политика Христю Фриланд советницей по экономическому развитию. Ранее в Канаде она занимала должности министра внешней торговли, министра иностранных дел, министра по связям с правительствами провинций, заместителя премьер-министра и министра финансов.

Напомним, в день назначения Буданова Зеленский сообщил, что новым министром обороны страны станет Михаил Федоров.