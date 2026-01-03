Владимир Зеленский на протяжении всего последнего месяца уговаривал руководителя ГУР Кирилла Буданова возглавить Офис президента Украины, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

"Назначение происходит на фоне того, как украинские переговорщики стремятся получить гарантии безопасности от западных союзников в рамках восстановленных дипломатических усилий по прекращению войны с Россией. Буданов, которого считают одним из немногих украинских чиновников, имеющих открытую линию (переговоров - Ред.) с Москвой во время войны, в частности мирных переговоров", - говорится в статье.

FT отмечает, что Буданов неоднократно попадал под пристальное внимание западных партнеров Украины, которые предостерегали его от особо дерзких операций, опасаясь эскалации конфликта.

В частности, в статье упоминается, что ГУР причастен к серии диверсий и убийств чиновников в России и на подконтрольных ей территориях.

"Опросы регулярно называют Буданова одной из самых популярных политических фигур страны, что приводит к предположениям, что он может стать одним из главных оппонентов президента на предстоящих выборах", - пишет FT.

Впрочем, как добавляет издание, "руководитель Офиса президента - ключевая роль в непрозрачной украинской политике, несмотря на свой номинальный административный характер - традиционно является объектом критики".

