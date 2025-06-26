Слухи о грядущей отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, в последние годы традиционные для политического июня в Украине, похоже, в этот раз могут сбыться. Во всяком случае, это допускают источники "Страны", близкие к Банковой.

Заменить Шмыгаля должна нынешний первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко. Впрочем, сменятся и вроде бы больше половины членов Кабмина.

Как не раз писала "Страна", Свириденко - кадр главы Офиса президента Андрея Ермака, который уже давно интригами добивается ее назначения. Не получалось, потому что Шмыгаль отбивался, во многом благодаря главе парламентской фракции "Слуги народа" (СН) Давиду Арахамии. Второй занимает высокое место в иерархии "слуг народа", являясь главным внутриаппаратным конкурентом Ермака. И то, что Шмыгаль в прошлом году все ж удержался на своем посту, было воспринято как свидетельство сильных позиций главы фракции.

Кроме того, дополнительный вес (как минимум финансовый) аргументам против увольнения премьера придавала поддержка, которую оказывал Шмыгаю крупнейший украинский предприниматель Ринат Ахметов.

Но сейчас, похоже, Ермак близок к своей цель убрать Шмыгаля. Возможно, это произойдет уже в июле.

По мнению опрошенных "Страной" депутатов и источников, близких к Банковой, принципиально в управлении государством смена Шмыгаля на Свириденко не поменяет. Смысл замены премьера в другом.

Во-первых, это усиление позиций Ермака, который стремится максимально усилить свое влияние на вертикаль власти, перекрывая "боковые течения". Шмыгаль в этом плане был более многовекторным. Ориентировался не только на Банковую, но и на Арахамию, а также на ряд олигархов. Его устранение будет ударом по позициям главы фракции, которого уже давно по разным направлениям атакует Ермак. В том числе и через увольнение близких к нему чиновников.

Во-вторых, это пиар-акция, призванная "спустить пар" в обществе в ответ на череду различных коррупционными скандалов, на фоне проблем на фронте и непонятных дальнейших перспектив. "Все эти проблемы переложат на прежний Кабмин. А новый, если к тому времени не заключат перемирие, будет презентован как "правительство национальной мобилизации" для длительной войны. Хотя, понятно, что ничем принципиально Кабмин Свириденко от Кабмина Шмыгаля отличаться не будет. Хотя и многих министров, конечно, поменяют, но кардинально это никак ситуацию не поменяет. Как управлялось все из Банковой, так и будет управляться. Разве что еще сильнее", - говорит источник.

Что касается смены персоналий в Кабмине, то уже ходят слухи об отставке министра обороны Умерова, которого много критикуют в последнее время в СМИ, с заменой его на главу СБУ Малюка, резко набравшего популярность после недавней операции по атаке на российскую стратегическую операцию. "Это будет чисто информационно-политический ход - заменить фигуру, которую критикуют, на фигуру, которую хвалят. Однако решения еще пока не принято. Кроме того, непонятно будут ли далее продолжаться переговоры Украины и РФ, на которых Умеров возглавляет делегацию. Это также повлияет на окончательное решение. Прекращение переговорного процесса увеличивает вероятность отставки Умерова", - говорит источник.

В то же время, с отставкой Кабмина есть юридическая проблема - по закону о военном положении, в период ВП не могут быть прекращены полномочия правительства. А отставка премьера приводит к отставке всего правительства. Для того, чтоб провести смену Кабмина юридически чисто, нужно вносить изменения в закон. А это может, как минимум, затормозить процесс. Что даст возможность группе поддержки Шмыгаля в лице тех же Арахамии и Ахметова, попытаться вновь заблокировать отставку.

Подробнее о том, какие перестановки ждет правительство - читайте в статье "Страны".

Зачем Шмыгаля хотят поменять на Свириденко

В политических кругах снова обсуждают политическую судьбу Дениса Шмыгаля.

"У власти есть традиция - "каждое лето увольнять Шмыгаля". Без преувеличения, такая попытка была летом 2020, 2021, 2022, 2023 годов, и особенно активно - в 2024. Потом, правда, министры менялись, а Шмыгаль - нет. Но в этот раз сразу три источника подтвердили: да, в ближайшее время Офис президента все же планирует уволить Шмыгаля. На этих выходных решение уже принято. Насколько оно окончательное - посмотрим. Так что традиционный летний сезон "премьериады" можно считать открытым", - написал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк ("Голос").

По его версии, Шмыгаля заменит Свириденко. Все остальные претенденты на премьерское кресло, по данным депутата, сошли с дистанции.

Свириденко, как писала "Страна", лоббирует Ермак.

Глава ОП Андрей Ермак толкает Юлию Свириденко на премьерский пост. Фото: president.gov.ua

При этом, Железняк утверждает: чтобы законно уволить Шмыгаля придется изменить закон о правовом режиме военного положения (ВП). В статье 10 говорится, что в период ВП не могут быть прекращены полномочия, среди прочего, Кабинета министров. А так как отставка премьера приводит к отставке всего правительства, то прекратятся и полномочия Кабмина, что недопустимо в условиях военного положения. К этому моменту мы еще вернемся, а пока продолжим о том, как развивается ситуация.

С возобновлением разговоров о скорой отставке Шмыгаля сразу принялись обсуждать судьбу министров. Сегодня правительство состоит из 20 членов, не считая премьера. В случае его рокировки не все министры сохранят свои кресла. Более того, звучит информация, что серьезные перестановки ожидаются в силовом блоке.

Обсуждаются следующие рокировки: министр внутренних дел Игорь Клименко может перейти на некую вице-премьерскую должность, на его же должность рассматривают главу Нацполиции Ивана Выговского. А руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов возглавит Службу внешней разведки (СВР), глава которой Олег Иващенко возглавит в ГУР (напомним, слухи о такой рокировки ходили уже давно, но до сих опровергались).

Кроме того, как написал народный депутат Алексей Гончаренко ("Евросолидарность") новым министром обороны может стать глава СБУ Василий Малюк. А нынешний министр Умеров уедет послом в США.

А вот Железняк эту информацию опровергает: "По Малюку точно нет. Да и министр обороны должен быть не военным, а гражданским. По состоянию на сейчас я думаю, что замены министра обороны при "перезагрузке" правительства не будет".

Собеседник, близкий к руководству фракции СН, на вопросы "Страны" о планах на силовой блок, ответил, что, "по его ощущениям", какие-то перестановки все-таки произойдут. Он подтвердил, что рассматривается замена Умерова на Малюка, но говорит, что решение еще окончательное не принято.

"Не знаю, какой план у Офиса президента в отношении силовиков, и никто не знает. Но кадровая линейка очень короткая", - сообщил собеседник из "правоохранительного" комитета Рады, спрогнозировав, что Рада согласится с "любым назначением", которое предложит глава государства, так как все новые назначенцы "все равно будут выполнять техническую функцию".

Похоже, мнение самой Свириденко, если все-таки перестановки начнутся, будет играть небольшое значение.

"Юлии не дают карт-бланш в кадровом выборе. Кого-то ей "спустят". Но по некоторым позициям вообще непонятно, кто может стать кандидатом. В целом концепция замен пока не просматривается. Скандалы вокруг некоторых министров купируем, или надо убирать самих "виновников торжества"? Речь идет в первую очередь о Чернышове. Но он не единственный член Кабмина с подозрением", - говорит источник, близкий к руководству фракции СН.

Железняк прогнозирует, что после скандала с затянувшейся "командировкой" Чернышова за границей и обвинений со стороны НАБУ в злоупотреблении служебным положением и коррупции Чернышова точно не будет в новом правительстве.

"Вместо Чернышова может быть Верещук, если будет проблема с кандидатурами. Время от времени возникают разговоры, что ее рассматривают и на должность министра обороны, но сейчас это маловероятно", - говорит источник, вхожий на Банковую.

Отдельная интрига - с креслом министра экономики, которое сегодня занимает Свириденко. По негласной информации, она хотела бы оставить его за своим человеком - нынешним первым замом Алексеем Соболевым.

"Но есть мнение, что он не тянет на вице-премьера. А так уже сложилось, что министр экономики имеет вице-премьерскую "приставку". Так что, может "всплыть" кандидатом на вице-премьера с этим министерским портфелем какой-нибудь молодой технократ вроде Дениса Улютина (первый замминистра финансов - Ред.) Интересно также, кто будет первый вице-премьером. Перспективная должность, как показывает пример самой Свириденко", - рассуждает собеседник, близкий к Банковой.

Кандидатом на вылет источники называют и Николая Точицкого занимающего должность министра культуры и стратегических коммуникаций: "Как оказалось, ему эта работа не интересна. Поэтому, вероятно, поедет послом в какую-то страну "большой семерки". В США? Не знаю, но рядом, в Канаде, у посла тоже заканчивается командировка", - говорит источник.

Против министра образования и науки Оксена Лисового выступают якобы "многие депутаты и люди в регионах", но против его увольнения выступил вице-премьер Михаил Федоров.

"Он считает, что Оксен идеален для реформ, которые, правда, в его сфере все больше - сокращение числа школ и укрупнение вузов", - говорит собеседник во фракции "Слуги народа".

Есть в Раде также сторонники увольнения министров энергетики Германа Галущенко (преимущественно в оппозиционных фракциях) и соцполитики Оксаны Жолнович.

"Можно говорить и об усталости от Сергея Марченко (назначен министром финансов еще в марте 2020 года - Ред.) Да, Федоров тоже "старослужащий", но его невозможно уволить, потому что оставится вся "цифра". Но Ермак решил бороться с его фавором интересным способом: Мишу, вероятно, нагрузят работой. Он сейчас вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации. Можно добавить к "его" правительственному комитету еще какие-то министерства типа Минсоцполитики, Минздрава, чтобы он и их диджитализировал и ассоциировался с невыгодными реформами. Тем более из оборонки его уже вытеснили", - говорит источник во фракции "Слуги народа".

МИД, по всей видимости, остается с прежним министром Андреем Сибигой.

"Кнут" остается прежним

Теперь по срокам возможного голосования по премьеру. Народный депутат Гончаренко, ссылаясь на свои источники, написал в своем Telegram-канале, что "слугам" сказали в связи с отставкой Шмыгаля готовиться к внеочередной сессии Рады, которая пройдет 7-8 июля. Это уже опровергли официально в СН.

А источники во фракции объясняют: "Перед голосованием за соглашение о недрах депутатам пообещали, что у них после 20 июня будет трехнедельная пауза, потом пленарная - 15-18 июля и еще три недели паузы. У всех планы, причем не только на отдых. Будут делегации в ПАСЕ, ОБСЕ, европарламенте. В общей сложности 50 человек в основном из "коалиции" окажутся за границей. Вариант на 7-8 июля действительно обсуждался, но Стефанчук и Арахамия объясняют "начальству", что людей не собрать и в СН, и в депгруппах. В частности, Давид не хочет заходить сейчас в рискованную историю, чтобы потом его не обвиняли в срыве голосования", - говорит источник, близкий к руководству фракции СН.

Депутат Железняк также прогнозирует, что раньше 15 июля вопрос правительства не будет вынесен.

Роль Арахамии, похоже, в этот раз будет технической, считают источники во фракции СН.

"Давид устал бороться, занял пассивно-агрессивную позицию. Важнее всего было, что премьер, похоже, смирился со своей участью. Высока вероятность, что мы приблизились к финалу Шмыгаля на должности правительства", - говорит собеседник, близкий к руководству фракции.

В парламентских кулуарах возникло мнение, что это может запустить отсчет дней пребывания самого Арахамии на посту главы фракции. Тем более, что его уже давно пытается "сбить" всеми способами Ермак.

Однако многие депутаты, в том числе оппозиционных фракций, считают отставку Арахамии не очень вероятной. "У Банковой нет больше людей, способных говорить с разными фракциями. Он точно значительно более влиятелен, чем спикер Стефанчук", - говорит собеседник во фракции "Евросолидарности".

Тем не менее, во влиянии Арахамия, по всей видимости, продолжит терять, так как Ермак, как считает нардеп Железняк, будет и дальше против него играть и "с удовольствием отправил бы его куда-то, возможно, послом".

Проблемы при голосовании за смену Кабмина Ермак наверняка использует против Арахамии. А они вполне могут быть. Как мы писали выше, есть юридическая коллизия относительно того, как трактовать норму закона об увольнении Кабмина во время военного положения. С одной стороны, закон о ВП предупреждает о недопущении прекращения полномочий правительства во время такого периода.

С другой - в статье 115 Конституции и 17 закон о Кабинете министров говорится, что правительство в случае отставки продолжает исполнять свои полномочия до начала работы вновь созданного Кабмина.

"Есть план внести поправку в закон о военном положении и оперативно взяться за перестановки. Но, скорее всего, поправку заблокируют постановлениями об отмене голосования. И еще есть риск, что даже если мы поменяем Кабмин, сославшись на удобную для замены норму Конституции, какой-то "доброхот" обратится в гражданский суд, а тот раз и "остановит" своим решением Кабмин. В общем ждем, с какими соображениями приедет президент из-за границы", - говорит источник, вхожий на Банковую.