Анализируем итоги 1457-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Deep State заявляет о продвижении ВСУ в Днепропетровской области, где они недавно пошли в контрнаступление. Судя по карте, россиян немного оттеснили под Покровским, где они приближались к Запорожской области.

ВСУ подтвердили контратаки в этом районе, сказав, что они проводятся для остановки наступления россиян.

"Мы проводим дальше контратакующие и штурмовые действия, поэтому врагу там сейчас несладко, но он не прекращает своей активности. Ситуация там довольно непростая, но Силы обороны Украины уничтожают врага, пытаются не дать ему продвинуться", - рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Россияне же вторые сутки продвигаются в районе Константиновки Донецкой области - к югу, приблизившись к селу Бересток, а также с юго-запада, в районе Плещеевки.

Также российские войска заняли новые позиции к северу от Мирнограда - в районах Суворово и Шахово. На Славянском направлении, со стороны Бахмута, они продвинулись в Никифоровке.

Российские минобороны заявляет, что войска РФ перешли границу еще на одном участке в Сумской области, захватив приграничное село Харьковка. Это глуховское направление, западнее недавно атакованного села Комаровка.

Украина потерю Харьковки не подтверждала.

Украина ночью атаковала Великие Луки под Псковом, где загорелся резервуар с топливом.

Россияне же обстреляли энергетку в Лозовой Харьковской области, город остался без света.

Летом также может быть тяжелая ситуация со светом, если РФ продолжит обстрелы энергетики, заявил экс-глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"В такой ситуации у нас могут быть достаточно неприятные отключения во время периода летней жары. После того, как закончится паводок и, соответственно, уменьшится водность Днепра и Днестра, — уменьшится производство электроэнергии на гидроэлектростанциях. Это бывает обычно после мая. И вот период, когда начинается летняя жара, у ГЭС меньше ресурса, чтобы производить электроэнергию, потому что меньше воды. И именно тогда, возможно, при интенсивных атаках россияне действительно могут создать определенные проблемы вроде лета 2024 года", — заявил Кудрицкий.

Россия тем временем стремится наращивать количество специалистов по беспилотникам. В новые войска беспилотных систем, воюющие в Украине, начали завлекать студентов на контракты длительностью от одного года, сообщает российское оппозиционное издание "Бумага".

Объявления появились как минимум в 16 петербургских вузах, включая СПбГУ, Политех, институты культуры, экономики и другие. Объявления появляются в корпусах университетов или в официальных пабликах. Некоторые вузы заявляют о возможности найма не только парней, но и девушек.

Студентам обещают зарплату 210 тысяч рублей в месяц (2,75 тысяч долларов) плюс бонусы до 500 000 рублей за выполнение задач (6,5 тысяч долларов), единовременную выплату 3 миллиона рублей (39 тысяч долларов), контракт в армии на один год (но можно и дольше), сохранение места в вузе, возможность перевода затем на бюджет, поступление без экзаменов в магистратуру и аспирантуру и другие льготы.

Главком ВСУ Сырский недавно заявлял, что в текущем году Россия хочет нарастить численность операторов дронов почти на 80 тысяч человек.

Страсти по демилитаризованной зоне

Вчера газета New York Times написала, что на переговорах по Украине обсуждают идею демилитаризированной зоны на Донбассе. Согласно источникам издания, там не будет ни одной из армий.

Судя по всему, речь идет о ныне подконтрольной сейчас Киеву части Донецкой области. Переговорщики также обсуждали создание там зоны свободной торговли.

При этом из текста статьи можно предположить, что Украина допускает участие России в управлении этой зоной. Как пишет издание, на переговорах в Женеве обсуждали создание гражданской администрации зоны, куда предполагается ввести представителей как России, так и Украины. Правда, указывается, что стороны по этому вопросу еще далеки от решения.

Официально Украина это не подтверждала, а Зеленский отрицал возможность передачи всей Донецкой области России.

Напомним, что демилитаризованная зона на Донбассе действительно была частью первоначального плана Трампа из 28 пунктов. Однако, по данным СМИ, публиковавших этот план, административный контроль на этой территории предоставлялся только гражданским властям РФ (то есть, российские войска уходят, но полиция и спецслужбы РФ могут там быть).

Украина ранее выступала против этой идеи, но в Кремле её поддерживали. Теперь, если верить инсайдам NYT, обсуждается компромиссный вариант - когда управляют этой зоной, наряду с российскими, и украинские администраторы. Правда, пока не совсем понятно, как это можно реализовать на практике.

Кроме того, нет информации, согласны ли на это Киев и Москва. Напомним, что Зеленский, к примеру, отверг один из пунктов плана Трампа по совместному - Украиной, Россией и США - управлению Запорожской АЭС. И потребовал от РФ передать Энергодар Киеву, на что Москва не соглашается.

Очевидно, что по Донбассу, который явно имеет большее значение в этой войне, чем ЗАЭС, договориться о совместном управлении будет еще сложнее. Да и Россия, скорее всего, на такой вариант не согласится.

При этом есть еще одна точка несовпадения позиций на этих переговорах. Это очередность шагов по внедрению мирной сделки.

Зеленский сегодня дал понять, что на переговорах Киев требует остановки огня по линии фронта еще до подписания окончательных соглашений. Он повторил свое требование обеспечить два месяца перемирия - для проведения выборов и референдума по утверждению мирной сделки.

"Если перемирие будет хотя бы на два месяца, и это может привести к подписанию соглашения или референдуму или чему-то подобному, и если люди примут это, то пожалуйста, — я сделаю всё возможное", - сказал Зеленский.

"Если мы сможем добиться двухмесячного перемирия для проведения выборов, я сделаю всё возможное, чтобы поговорить с парламентом и склонить его к тому, что он сейчас не поддерживает", - добавил президент. Он призвал США "выполнить свою домашнюю работу" и склонить Россию к такому перемирию.

Напомним, что Россия требует - и Трамп ее в этом, судя по всему, поддерживает - сперва заключить мирное соглашение, вывести ВСУ из Донбасса, а уж затем останавливать огонь и проводить выборы и референдум (итог которого, к слову, не предопределен).

Киев же, как видим, отстаивает свою старую формулу "сперва перемирие, потом соглашение". Зеленский требует минимум два месяца остановки огня для проведения не только выборов, но и одновременно - референдума, куда будет вынесен проект мирного соглашения. То есть, до этого референдума Зеленский подписывать договор не хочет.

Но Москва неоднократно выступала против такой последовательности, требуя сперва вывода войск из Донбасса, на что не соглашается Зеленский.

Впрочем, не только Москва хочет сперва подписать полновесный договор, а потом все остальное. Схожая позиция и у США. Американцы, как пишут многие западные СМИ, отказываются давать Украине гарантии безопасности, пока Зеленский не подпишет весь мирный договор. Косвенно это подтверждала и украинская власть, требуя от партнеров уже сейчас предоставить гарантии.

То есть, пока у Киева с одной стороны и у США с Россией с другой есть как минимум два вопроса, по которым Украина уступать Трампу и Путину не хочет.

Очевидно, что Зеленский рассчитывает на поддержку Европы, которая, судя по всему, занимает все более непримиримую позицию относительно обсуждаемого мирного соглашения.

Сегодня стало известно содержание требований ЕС к России в рамках окончания войны в Украине. Появление этого документа недавно анонсировала главный дипломат ЕС Кая Каллас. Сегодня "Радио Свобода" опубликовала выдержки из проекта, который уже раздали представителям стран Евросоюза.

В документе, который сами евродипломаты называют "максималистким", говорится, что мира не может быть без участия ЕС в переговорах и учета его ключевых интересов.

Среди этих интересов: сокращение российской армии на территории РФ и ее вывод не только из Украины, но также из Беларуси, Приднестровья и Грузии (Абхазии и Южной Осетии). Также — прекращение кибератак, вмешательства в выборы и кампаний дезинформации.

Документ предусматривает отказ от амнистии за военные преступления, доступ международных следователей в РФ, отмену приоритета российского права над международным, выплату репараций Украине и компенсаций европейским государствам.

Кроме того, ЕС требует демократических реформ: свободных выборов, освобождения политзаключенных, возвращения депортированных граждан, свободы СМИ и сотрудничества в расследовании смертей Навального и Немцова.

Документ обсудят послы ЕС 17 февраля и главы МИД стран блока 23 февраля в Брюсселе. Пока неясно, утвердит ли эти требования Евросоюз - но выглядит это маловероятным, поскольку очевидно, что такой список не только Россия, но и США, а также ряд европейских стран явно воспримут как малоадекватный.

Впрочем, этот черновик лишь показывет, что ключевые элиты Европы считают выгодным для себя продолжение войны в Украине, о чем мы уже писали, анализируя итоги Мюнхенской конференции. А сегодня красноречивое заявление сделал один из представителей "партии войны" Мерц.

Канцлер Германии заявил, что не верит в идущие сейчас переговоры, и что война в Украине закончится лишь истощением одной из сторон. "По моей оценке, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, либо в военном, либо в экономическом плане. Разум и гуманитарные аргументы не убедят Путина. Это горькая правда", — сказал Мерц в интервью изданию Rheinpfalz.

По его словам, ЕС хочет, чтобы "российское государство больше не могло вести войну ни военным, ни экономическим способом". "Российская элита не может обойтись без войны в обозримом будущем. Им необходимо поддерживать работу военной машины, потому что у них нет плана, что еще делать с сотнями тысяч солдат, возвращающихся с фронта", — сказал канцлер.

Ранее Мерц заявлял, что Германия против ускоренного приема Украины в Евросоюз - хотя это является одним из краеугольных пунктов плана Трампа по Украине. Судя по всему, именно представители европейской "партии войны" поддерживают в Зеленском уверенность, что можно и дальше отказываться от предложений Трампа и стоять на своих условиях.

Нападут ли США на Иран?

Со вчерашнего дня СМИ заполнены сообщениями о приближении большой войны на Ближнем востоке. По их данным, США, подтянув в район Персидского залива крупные военные силы, собираются чуть ли не в ближайшие дни атаковать Иран.



Пока неизвестно что это – отражение реальных намерений американцев или же фактор давления на Тегеран в переговорах. Ряд медиа подчеркивают, что окончательного решения Трамп еще не принял. И его сомнения понятны. Как мы уже писали, война эта потенциально несет и для Штатов, и для Трампа лично огромные риски.

Если она перерастет в затяжное противостояние с большими жертвами среди американских военных это станет катастрофой для президента США и приведет его к политическому краху. Кроме того, это же может ввернуть Штаты в зятяжной политический кризис.

Дело в том, что внутри США нет поддержки новым войнам по инициативе Вашингтона. Против этого выступают как избиратели-демократы, так и избиратели-республиканцы. Особенно трамписты (Трамп вообще пришел к власти под лозунгами прекращения войн). Поддерживаются военно-экспансионистская политика только узкой прослойкой "ястребов"-неоконсерваторов вроде сенатора Грэма.

Поэтому американское общество может акцептировать только бескровные (для США) блицкриги вроде похищения Мадуро. Если же война в Иране затянется и приведет к большим жертвам среди американцев, то это вызовет политический шторм такой силы, что он гарантированно снесет Трампа и всю его команду уже, возможно, после довыборов в Конгресс США в конце этого года.

Плюс прочие побочные последствия в виде резкого роста цен на нефть (Ормузский пролив, скорее всего, будет перекрыт) и дестабилизации всего региона Персидского залива.

К слову, ситуация сейчас сильно отличается от предыдущей войны в Ираке, на который США напали под, как потом оказалось, ложными предлогами в 2003 году. Тогда это подавалось как ответ на атаку на башни-близнецы в 2001 году и потому воспринималось многими в Штатах как "мера самозащиты". Сейчас же на США никто не нападал и никаких мотивов начинать эту войну с точки зрения американского общественного мнения нет. И, соответственно, реакция общества, если война затянется и приведет к потерям, будет куда более резко негативной, чем в нулевых годах.

Не говоря уже о том, что, в отличие от ситуации 2003 года, у США нет на Ближнем востоке столь мощной сухопутной армии, которая могла бы нанести военное поражение Ирану и захватить всю страну.

То есть, последствия "осечки" в планировании военной операции для США и для Трампа лично будут колоссальными. А варианта затягивания войны исключать нельзя. Особенно, в случае, если Ирану окажет значительную поддержку Китай.

Поэтому американцы и тянут время, пытаясь тщательно спланировать нападение, чтоб оно было быстрым результативным в плане либо смены режима в Тегеране, либо его согласия на выполнение всех требований Вашингтона.

Наиболее выгодным для США вариантом было повторение "венесуэльского" опыта, когда военная операция дает стимул быстрым внутренним процессам по смене курса страны. Но в случае с Ираном, естественно, не факт, что этот расчет сработает (подробно о перспективах войны мы писали здесь).

В общем, Трамп стоит перед очень непростым выбором, который может определить как его судьбу, так и развитие событий в мире на ближайшие годы.

Что касается влияния на войну в Украине возможного нападения США на Иран, то оно, при любом варианте развития событий, будет негативным с точки зрения перспектив прекращения огня. В случае, если американцам удастся блиц-криг это усилит в окружении Трампа позиции "ястребов", которые считают, что США не выгодно останавливать войну в Украина, так как она является фактором ослабления РФ и поддержания напряженности в российско-европейских отношениях.

Если же война затянется, то Трампу будет уже не до мирных переговоров. Кроме того, его политические позиции сильно ослабнут и он уже вряд ли сможет "продавить" скорейшее прекращение огня.

Характерно, что наиболее видные представители глобальной "партии войны" активно поддерживают идею атаки на Иран.