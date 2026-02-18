В среду, 18 февраля, в Украине идет 1456-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 18 февраля

11.39 Антидроновые сетки появились на трассе Павлоград - Покровск.

11.30 Deep State заявляет о продвижении ВСУ в Днепропетровской области, где они недавно пошли в контрнаступление.

Судя по карте, россиян немного оттеснили под Покровским, где они приближались к Запорожской области.

В свою очередь армия РФ продвинулась под Константиновкой.

11.08 В Одесской области более 99 тысяч абонентов остаются без электричества из-за обстрелов и непогоды, сообщает Минэнерго.

Также обесточены потребители в Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях.

10.41 Начался второй раунд переговоров делегаций Украины, США и РФ в Женеве, сообщил Умеров.

"Консультации проходят в группах по направлениям в пределах политического и военного блоков", - пишет секретарь СНБО.

10.36 В помещении ТЦК Коломыи Ивано-Франковской области ночью прогремел взрыв, пострадавших нет, сообщают местные телеграм-каналы.

10.25 Полиция задержала футболиста Колесника, который ударил сотрудника ТЦК. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

10.11 Российская делегация прибыла на место проведения второго раунда переговоров с Украиной и США в Женеве.

7.54 Более трети детей в Украине - 2 589 900 - остаются перемещенными спустя четыре года войны. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ.

По данным организации, внутри страны находятся более 791 тысячи детей, еще почти 1,8 миллиона живут как беженцы за рубежом.

Согласно опросу ЮНИСЕФ, каждый третий подросток в возрасте 15-19 лет среди перемещенных менял место проживания как минимум дважды.

В ЮНИСЕФ также отмечают ухудшение психического состояния детей. Постоянный страх атак, длительное пребывание в укрытиях и изоляция дома с ограниченными социальными контактами тяжело сказываются на подростках.

Каждый четвертый подросток 15-19 лет, по данным опроса, теряет надежду на будущее в Украине.

7.46 Переговоры об Украине возобновятся в Женеве в 10:00 утра по Киеву, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник.

7.44 Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" на переговорах в Женеве.

"Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения", - написал спецпредставитель президента США.

Ранее западные СМИ писали о "тупике" в политической части переговоров.