Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить вывод украинских войск из Донецкой области, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние.

Об этом сообщает Axios.

Как выяснилось, американские посредники предложили украинским войскам вывести войска из контролируемых ими районов Донбасса и позволить этой территории стать демилитаризованной "свободной экономической зоной".

Однако, как заявил Зеленский, Вашингтон пока не определился, какая страна будет обладать суверенитетом над этой территорией.

Зеленский заявил, что после второго раунда переговоров в Абу-Даби российские официальные лица пообещали проконсультироваться с Москвой и вернуться с подробной позицией по территориальному вопросу.

При этом Зеленский сказал, что Вашингтон и Киев договорились о том, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум для украинского народа.

В то же время украинский президент считает, что если эта сделка "предполагает просто вывод войск Украины из Донбасса", то на референдуме она будет отклонена.

"Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... меня, они не простят США", - сказал Зеленский.

Также он сказал, что если мирная сделка просто заморозит нынешние линии фронта на Донбассе, как это планируется в двух других регионах (Херсонской и Запорожской областях), то, по его мнению, что украинский народ ее примет.

"Я думаю, что если мы включим в документ пункт о том, что будем придерживаться существующей линии соприкосновения, то, я думаю, люди поддержат это на референдуме. Таково мое мнение", - сказал Зеленский.

Он считает несправедливым, когда президент США Дональд Трамп публично призывает к уступкам именно Украину, а не Россию.

Зеленский предположил, что, возможно, Трампу легче оказывать давление на Украину, чем на гораздо более крупную Россию.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что часть окружения президента выступает за вывод украинских войск из Донецкой области ради скорейшего заключения мира.

