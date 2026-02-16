Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал примечательное сообщение о своей встрече с первым заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александром Покладом.

Сообщение появилось в телеграм-канале украинского президента.

"Сегодня состоялся доклад генерал-майора СБУ Александра Поклада о противодействии планам врага против нашей страны. Я также поручил Александру заняться вопросом очищения Службы безопасности Украины от тех, кто служит не Украине, а другим интересам. Нужны решительные действия и действительно полностью сильная Служба безопасности. Ожидаю результатов", - заявил Зеленский.

То есть президент фактически проанонсировал чистку СБУ от тех, "кто служит не Украине, а другим интересам".

Идет ли речь о раскрытии в СБУ некоего заговора или о грядущих единичных отставках - например, тех, кто засветился в коррупционных делах (а скандалы с этим возникают постоянные), пока вопрос открытый.

Но также стоит отметить контекст.

На днях был задержан НАБУ экс-министр энергетики Герман Галущенко. Сегодня ему вручено подозрение. А сам он находится под стражей.

Галущенко наряду с Миндичем - ключевой фигурант дела "Мидас" о коррупции в ближайшем окружении Зеленского.

Как мы уже писали, за подозрением Галущенко могут последовать и другие действия антикоррупционных органов. Например - "пидозра" экс-главе Офису президента Андрею Ермаку.

В то же время Поклад, по данным СМИ, ранее курировал подготовку контрудара со стороны президента по НАБУ и САП с целью сбить их давление на Зеленского и его окружение.

Дал ли президент отмашку на нанесение этого контрудара с учетом последних событий, или же как и ранее будет сохранять пассивную позицию относительно антикоррупционных расследований против своего окружения, покажет ближайшее время.