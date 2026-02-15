В ночь на 15 февраля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко при попытке пересечения границы.

Об этом сообщили украинские СМИ, а затем и подтвердили в пресс-службе НАБУ.

По информации пабликов, пограничники имели запрос от НАБУ и САП по Галущенко - для получения информации в случае его попытки пересечь границу.

Такая практика применяется, если человек фигурирует в уголовных делах.

Как сообщает журналист Виталий Глагола, Галущенко сняли с ночного поезда Киев-Варшава.

"Этой ночью под утро Германа Галущенко сняли с ночного поезда №67/68 Киев-Варшава при попытке выезда из Украины. Речь идет о рейсе, который отправляется вечером из Киева, проходит через Ковель и пересекает границу на пункте пропуска Ягодин в направлении Польши", - пишет он.

На границе сработал индекс запрета выезда. После этого на место прибыли детективы НАБУ и прокуроры САП, которые оформили его ориентировку.

Тем временем САП и НАБУ подтвердили, что детективы НАБУ задержали его в рамках дела "Мидас".

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия в соответствии с требованиями законодательства и санкциями суда", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в её Telegram-канале.

Издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что Галущенко после задержания будет предъявлено подозрение.

В настоящее время он задержан по ст. 208 УПК на 72 часа. Далее суд будет выбирать меру пресечения.

Напомним, Галущенко является, наряду с бизнесменом Тимуром Миндичем, одним из ключевых фигурантов дела "Мидас" о коррупции в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского.

После коррупционного скандала в ноябре прошлого года Галущенко отправили в отставку, однако подозрение ему вручено не было.

Ранее "Страна" предполагала, что антикоррупционные органы активизируют в ближайшее время действия в отношении окружения президента Владимира Зеленского. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.