Бизнесмен Тимур Миндич заявил, что его сделали козлом отпущения в громком коррупционном деле в сферах энергетики и обороны.

Его слова приводит "Украинская правда", которая опубликовала более полный разговор журналиста с бизнесменом в Израиле.

Миндич сказал, что его дело "на 90% медийное" и его "обвиняют во всем", но обвинения он отрицает и утверждает, что его сделали крайним. Он съязвил, что можно его обвинить даже в войне в Израиле.

"Мне лепят все что хотите, чего не было и быть не могло", - сказал бизнесмен.

Он добавил, что существует "юридический кейс", но вопросы о следствии комментировать отказался. Миндич заявил, что не хочет давать никакой конкретики, "чтобы не усугубить и так нелегкую позицию".

Еще он подтвердил, что знаком с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и экс-министром энергетики Германом Галущенко, но заверил, что никаких указаний им не давал. При этом он подтвердил подлинность разговора с Умеровым по поводу покупки бронежилетов. Но сказал, что это лишь кусок беседы, вырванный из контекста.

Миндич рассказал, что с президентом Украины Владимиром Зеленским общался"давно и вообще за время президентства общение происходило "очень редко", а сейчас его "вообще нет".

Напомним, Миндича называют одним из ближайших друзей президента и его кошельком, который курировал коррупционные схемы в энергетике и в оборонке.

Ранее олигарх Игорь Коломойский говорил, что Миндича делают крайним в коррупционном скандале, возлагая на него ответственность за проступок, совершённый кем-то более важным.