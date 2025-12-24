Большинство украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен понести уголовную или политическую ответственность за коррупционные схемы бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом говорится в результатах опроса "Социса".

По данным опроса, 30% выступают за то, чтобы Зеленского судили за коррупцию, а 28,4% считают, что он должен нести политическую ответственность и не должен более баллотироваться на выборах. При этом 30% против привлечения Зеленского к уголовной ответственности и за то, чтобы он участвовал в выборах.

Также 39% украинцев считают, что Зеленский причастен к схеме Миндича, а 29,3% считают, что он о ней знал.

Только 19% опрошенных украинцев считают, что Зеленский не знал о коррупции в своем окружении и не причастен к коррупционной схеме хищения денег в энергетике.

Напомним, на встрече со своей фракцией Зеленский сделал заявление касательно коррупционного скандала с Миндичем. Он заверил, что "не имел представления о том, что делается за его спиной".

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил о рекордном падении рейтинга Зеленского после скандала с "плёнками Миндича".

Также британский журнал The Economist писал, что Владимиру Зеленскому в связи с громким коррупционным скандалом, связанным с энергетикой и оборонным сектором, "предстоит час расплаты".