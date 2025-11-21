На встрече со своей фракцией президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление касательно коррупционного скандала. Он заверил, что "не имел представления о том, что делается за его спиной".

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на нардепов, присутствовавших вчера на встрече.

По словам депутата Никиты Потураева, на призывы законодателей из "Слуги народа" уволить Андрея Ермака президент ответил, что "Офис президента - это его кадровая парафия", и он имеет право принимать любые решения. При этом он подчеркнул, что будет способствовать расследованию в отношении всех, кто связан с коррупционными схемами.



"Владимир Зеленский сказал, что не имел представления о том, что происходит за его спиной, о том, что построили пан Миндич и другие", - заявил Потураев.

Ещё один депутат анонимно рассказал изданию, что на встрече президент посоветовал депутатам обсудить кандидатов на замещение вакантных должностей в правительстве, образовавшихся из-за коррупционного скандала. Хотя тут же сам предложил пост министра юстиции председателю комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денису Маслову.

"Президент сказал: есть вот у нас такой депутат Маслов. Не хочет ли он занять этот пост? Маслов поднялся и сказал: если это приказ президента, то он будет министром", - рассказал депутат.

Напомним, Герман Галущенко был уволен с должности министра юстиции из-за присутствия на "пленках Миндича".

Во время вчерашнего вечернего обращения Зеленский сам рассказал о встрече со своей фракцией.





