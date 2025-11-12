Кабинет министров Украины отстранил от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко.

"Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак", - говорится в сообщении.

Галущенко "полностью согласился" с решением Кабмина о своем отстранении.

"Полностью согласен: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями. Я не держусь за должность министра и держаться не буду. Считаю, что отстранение на время расследования - это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию", - написал Галущенко в Фейсбуке.

Что это значит

Решение об отстранении министра Галущенко показывает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается продолжать на фоне скандала с "делом Миндича" политику "я к этому не причастен, поддерживаю борьбу с коррупцией, правительство сотрудничает с НАБУ".

Однако это ему вряд ли поможет. Скорее только усугубит ситуацию.

Во-первых, для многих крайне сомнительным выглядит предположение, что ближайший соратник Зеленского Тимур Миндич мог проворачивать грандиозные коррупционные схемы без ведома президента.

Во-вторых, очевидно, что цель нынешних действий НАБУ и стоящей с ним "антизеленской коалиции" (о ней мы подробно писали в отдельном материале) не Галущенко и не Миндич. Удар наносится лично по Зеленскому с целью принуждения его к фактическому отказу от контроля над парламентом и правительством или же, в случае его отказа превращаться в "английскую королеву", отстранения действующего президента от власти.

Если сейчас Зеленский "сдаст" Галущенко и Миндича, то следующий удар будет нанесен по Умерову, Малюку, Ермаку и Свириденко. "Коалиция" приступит к развалу пока ещё подконтрольного Зеленскому парламентского большинства и подведет дело к отставке Кабмина и к формированию так называемого "правительства национального единства" с лишением де-факто Зеленского реальных полномочий или принуждения его к отставке, если тот будет сопротивляться.

Остановить подобное развитие событий может лишь фронтальный удар по НАБУ и другим участникам "антизеленской коалиции". Однако, чем больше Банковая предпринимает таких деморализующих вертикаль власти шагов, как отстранение Галущенко, тем сложнее этот удар будет нанести.

Напомним, Галущенко (бывший министр энергетики) фигурирует в "пленках Миндича", опубликованных НАБУ в качестве одного из организаторов схемы по вымогательству откатов в "Энергоатоме".

Пропущенное видеообращение президента

На этом фоне в сети обратили внимание, что Зеленский вчера впервые за долгое время не выпустил вечернего обращения.

Напомним, в последний раз обращение было пропущено 22 июля, на фоне попыток Банковой лишить полномочий НАБУ и протестов по этому поводу.

Сейчас идет фактически продолжение этой истории - НАБУ опубликовало аудиозаписи разговоров близкого к Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в вымогательстве денег у партнеров "Энергоатома".

Ранее нардеп Гончаренко заявил, что бывший вице-премьер Алексей Чернышов обсуждает сделку со следствием по делу Миндича и "готов сдать всех".

Что означают новые пленки НАБУ с голосом Миндича, мы разбирали в отдельном материале.