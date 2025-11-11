Бывший вице-премьер Алексей Чернышов ведет переговоры с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и готов пойти на сделку со следствием по делу близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича и сдать всех.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

"Это ключевая проблема Банковой сейчас. Не знают, что делать и как действовать в этом варианте. Если это произойдет, то вся власть в стране посыплется. Чернышов не просто друг Зеленского, а кум. И точно все знает", – пишет он.

Следующие подозрения, по мнению Гончаренко, будут выписаны секретарю СНБО Рустему Умерову и министру юстиции Герману Галущенко.

"Самое интересное - вернется ли Умеров из Стамбула", - задается вопросом Гончаренко.

"Настроение на Банковой: х@евое. Понимают, что обнародовано только 20 процентов пленок. И что еще многое есть. Что делать? Не знают. Плана – нет. Надеются на удачливость Зеленского", – добавил нардеп.

По его словам, в Офисе президента есть компромат на глав САП и НАБУ – Александра Клименко и Семена Кривоноса.

"Думают, как его использовать. Проблема в том, что момент удара уже упущен", – пишет Гончаренко.

Напомним, НАБУ опубликовало очередную пленку по делу близкого к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. На ней фигурирует экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

По версии НАБУ, Чернышов, которого во внутреннем общении фигуранты называли Че Гевара, получил от них 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро наличными в офисе и в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации.

Последняя сумма - 500 тысяч долларов - была передана жене Чернышова после того, как он стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях.

Что означают новые пленки НАБУ с голосом Миндича и какие будут последствия, мы разбирали в отдельном материале.