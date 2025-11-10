Партия экс-президента Петра Порошенко "Евросолидарность" объявила о запуске процедуры отставки Кабинета министров Украины на фоне коррупционного скандала вокруг близкого к Владимиру Зеленскому Тимура Миндича.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

"Сегодня "Кабмин" по сути превратился в "Кабминдич". Потому что столько потоков в одних руках Украина еще не видела. Мы начинаем процедуру отставки правительства – непрофессионального и коррумпированного. Призываем всех коллег по парламенту, осознающих угрозу для государства, подписаться под отставкой Кабмина ради формирования правительства национального спасения", – говорится в заявлении.

Отметим, что в составе "Евросолидарности" всего 26 депутатов. Большинство в Раде пока по-прежнему контролирует президент Украины Владимир Зеленский.

Но "Страна" уже писала, что в Украине сформировалась ситуативная "антизеленская коалиция" в составе антикоррупционных структур, грантовых организаций и Порошенко. Одной из ее главной целей является лишение президента контроля над большинством в Раде и отставка Кабмина с последующем формированием "правительства национального спасения". И уголовные дела против ключевых членов команды Зеленского "коалиция" наверняка попытается использовать для достижения этих целей.

Ранее НАБУ опубликовало первые пленки по делу Миндича, где шла речь о коррупционных схемах в "Энергоатоме".

Чем грозит Зеленскому дело Миндича, мы разбирали в отдельном материале.