Уже больше двух суток прошло с момента, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о разоблачении организованной преступной группы, в которую входили действующие народные депутаты Украины, и провели обыски в парламентских комитетах.

СМИ со ссылкой на источники, писали что среди подозреваемых есть близкий к Владимиру Зеленскому и его другу Сергею Шефиру народный депутат Юрий Кисель, в чьём кабинете НАБУ более двух лет вело прослушку и кроме прочего задокументировало выдачу депутатам из "Слуги народа" зарплат в конвертах.

Позже СМИ опять со ссылкой на источники сообщили, что вручено подозрение пяти депутатам президентской партии: Евгению Пивоварову, Михаилу Лабе, Игорю Негулевсклму, Юрию Киселю и Ольге Савченко.

Но что странно, в отличие от прочих подобных случаев, когда НАБУ официально сообщало о подозрениях депутатам вскоре после их объявления, а также публиковало подробности дела, на этот раз никаких официальных заявлений и сообщений о с субботы нет. Как до сих пор нет подозрения Андрею Ермаку и экс-министрам, которые, по версии НАБУ, участвовали в коррупционных схемах в энергетике.

Всё это укрепляет впечатление, что в случае с расследованием НАБУ и САП в отношении близкого окружения Зеленского мы имеем дело с процессом не уголовным, а политическим, цель которого - принуждение Зеленского к неким действиям и решениям. Каким именно - мы писали в отдельном материале.

В том числе мы утверждали, что одной из целей так называемой антизеленской коалиции является формирование нового большинства в Верховной Раде и правительства вне контроля Зеленского, то есть фактически лишение его власти. Эта задача трудная и только за счет подозрений отдельным депутатам не решаемая.

"Без отставки Зеленского новое большинство в Раде и правительство сформировать невозможно", - сказал "Стране" источник в парламенте.

А значит, можно ожидать новых серий сериала о коррупции в окружении Зеленского. Причем с каждой серией снаряды будут ложиться всё ближе к президенту. Либо Зеленский сможет каким-то образом нейтрализовать продюсеров этого сериала - и его показ прекратится.