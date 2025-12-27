Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сумели проехать в правительственный квартал, несмотря на противодействие Управления госохраны.

Об этом пишут украинские СМИ.

По предварительным данным, антикоррупционные органы проводят следственные действия в Конгресно-виставковий центр "Парковий", где находится офис партии "Слуга народа".

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая в свою очередь сообщила, что на фоне следственных действий, которые НАБУ проводит в отношении нардепов, заседание Верховной Рады было закрыто.

Кроме того, она заявила, что "никогда не брала никаких "конвертов" и готова это подтвердить на любом полиграфе".

"Надеюсь, таких коллег большинство", - пишет Безуглая.

Напомним, НАБУ и САП по итогам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в которую входили действующие народные депутаты, систематически получавшие незаконную выгоду за голосования в Верховной Раде. По данным СМИ, обыски в Раде проводятся у депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя, который является близким к другу президента Украины Владимира Зеленского Сергею Шефиру.

Ранее мы сообщали, что НАБУ и САП готовят новый удар по окружению президента Зеленского.