Высшее руководство Украины может стать фигурантом коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, недавно освобожденный из-под стражи.

Он рассказал, что изначально расследование касалось коррупции в Министерстве обороны, а схемы воровства денег в сфере энергетики всплыли позже.

"Изначально наша работа касалась Министерства обороны и деятельности Карлсона (Миндича - Ред.) в этом направлении. Именно это было основным мотивом начала расследования. Я никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации всех этих проектов. Это просто невозможно с точки зрения масштаба и механики выполнения", - сказал Магамедрасулов.

На вопрос журналистки, фигурируют ли в материалах дела представители высшего руководства государства, он ответил: "Я надеюсь, что да".

При этом отметил, что "не все знания могут стать доказательством в суде", поэтому в материалах будут "только те факты, которые мы способны доказать должным образом".

Напомним, что из-за обысков по делу Миндича уже был уволен глава Офиса президента Андрей Ермак. Также в деле фигурирует секретарь СНБО Рустем Умеров. По данным СМИ, НАБУ могло писать и близкого друга президента Сергея Шефира. Подробнее об этом мы рассказывали в отдельном материале.