Шевченковский районный суд Киева освободил из следственного изолятора сотрудника закрытого подразделения "Д-2" Национального антикоррупционного бюро Украины Виктора Гусарова, задержанного летом Службой безопасности Украины. Суд изменил ему меру пресечения, отпустив из-под стражи и поместив под домашний арест.

Прокурор подал ходатайство об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест. При этом сторона защиты просила о ночном домашнем аресте или личном обязательстве.

По версии СБУ, Гусаров передавал данные Федеральной службе безопасности РФ. Его задержали в конце июля и сразу отправили под стражу без возможности внесения залога. В октябре суд оставил Гусарова под стражей еще на 60 дней.

Напомним, на прошлой неделе был освобожден под личное обязательство другой детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который тоже был задержан летом в одно время с Гусаровым, в разгар борьбы Банковой с антикоррупционными ведомствами.

После этого заключил сделку со следствием народный депутат Федор Христенко, показания которого Банковая намеревалась использовать для контраудара по НАБУ и САП. Но генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что в показаниях Христенко нет никаких свидетельство против антикоррупционных органов.