Служба безопасности Украины заявила о разоблачении заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ, который пытался скрыть недвижимость, купленную во время войны и зарегистрированную на подставное лицо.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в Фейсбуке и опубликовала переписки фигуранта.

По версии следствия, в декабре 2023 года семья должностного лица приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода стоимостью почти 100 тысяч долларов США. Покупка имущества подтверждена перепиской между сотрудником Бюро и его супругой, показаниями продавца недвижимости и нотариуса.

Чтобы скрыть свою причастность к приобретению недвижимости, должностное лицо НАБУ и его жена оформили право собственности на третье лицо – мать близкой знакомой.

Несмотря на проживание семьи в квартире, в своей декларации за 2023 год чиновник НАБУ не указал недвижимость вообще, а в декларации за 2024 год обозначил ее как арендованную.

Также установлено, что родители чиновника проживают на оккупированной территории и имеют российские паспорта, хотя правоохранитель этого не указал, заполняя документы на допуск к государственной тайне.

На днях директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что СБУ готовит новые подозрения его подчиненным.

Конфликт Банковой и СБУ с НАБУ мы подробно разбирали в отдельном материале.