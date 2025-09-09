Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявляет, что его сотрудник Виктор Гусаров не осуществлял деятельности в пользу России, работая в Бюро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Обнародованные СБУ доказательства уголовных правонарушений указанного сотрудника касаются событий, которые произошли задолго до начала его работы в НАБУ. Любой другой информации о его преступных действиях во время работы в подразделении "Д-2" НАБУ на данный момент не предоставлялось", - заявляет ведомство.

Ранее СБУ опубликовала данные о том, что Гусаров присылал закрытые данные на разных людей бывшему охраннику Виктора Януковича Иванцову, который уехал в Крым после аннексии.

Сам Гусаров вчера на суде заявил, что он не был в курсе работы Иванцова на российскую разведку (как это утверждает СБУ).

Также НАБУ требует предоставить свидание с подозреваемым для допроса в рамках служебного расследования.

Напомним, что по делу НАБУ недавно был выдан из ОАЭ и арестован народный депутат Федор Христенко.

