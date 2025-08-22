Служба Безопасности Украины публикует новые материалы по делу руководителя межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова и его отца, находящихся под стражей.

СБУ заявляет, что собрала с телефонов арестованных новые доказательства того, что задержанные планировали продавать в российский Дагестан выращенную в Житомирской области техническую коноплю. В частности, подозреваемые общались с потенциальными покупателями в РФ и возможными инвесторами "проекта", а отец начальника детективов НАБУ съездил в Россию во время войны.

По информации спецслужбы, Магамедрасулов-старший общался и с назначенными РФ "властями" Горловки касательно обновления регистрации своего оружия по "законам ДНР".

Также заявляется, что подозреваемые имели контакты с народным депутатом Федором Христенко, которого по запросу Киева задержали на днях в Арабских Эмиратах. СБУ обвиняет парламентария в работе на спецслужбы РФ и вменяет ему влияние на деятельность НАБУ.

Ранее "Страна" разбиралась что означает задержание Фёдора Христенко и какую роль это может иметь в противостоянии Банковой с НАБУ.

Напомним, между НАБУ и СБУ развернулось жесткое противостояние. Вчера стало известно, что НАБУ провело обыски у ряда представителей СБУ.