После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро глава Белого дома Дональд Трамп повторил уже не раз озвученное заявление о своём намерении присоединить к США Гренландию. Причем об этом и он, и представители его команды в течение последней недели говорили неоднократно.



По данным СМИ, в Дании и других странах Западной Европы это вызвало близкое к панике состояние, ведь тамошние политики были уверены, что Трамп о Гренландии уже забыл. Но, судя по заявлениям из Вашингтона, в Белом доме настроены очень серьезно и, как говорит Трамп, намерены заполучить остров по-хорошему или по-плохому.



Датчане и европейцы, а также политики из лагеря демократов в США заявляют, что намерения Трампа аннексировать Гренландию может подорвать евроатлантическое единство и даже полностью разрушить НАТО, так как получается, что один член Альянса захватит у другого часть его территории. СМИ уже пишут, что европейцы даже строят планы относительно переброски на остров своих армейских подразделений.



В этой связи возникает вопрос, каким образом события вокруг Гренландии могут повлиять на ход войны в Украине.



В первую очередь это зависит от того, произойдет ли в реальности конфликт вокруг Гренландии. С момента прихода к власти в Вашингтоне Трампа европейцы никогда не оказывали ему жесткого сопротивления ни по одному из спорных вопросов, в конечном счете соглашаясь на навязанные американцами условия из-за серьезной зависимости от США в сфере безопасности. Поэтому одним из вполне вероятных сценариев является согласие Дании и Европы в той или иной форме на передачу Гренландии США.



Также вполне возможно, что европейцы постараются заболтать вопрос, дотянув до довыборов в конгресс в расчете на победу на них демократов.



Однако Трамп может и не позволить этого сделать, как и нет гарантий, что удастся договориться.



Отношения между правящими в большинстве крупнейших европейских стран леволиберальными элитами и президентом США крайне напряженные. Трамп и его соратники практически прямым текстом призывают к смене курса Европы через приход к власти правых сил. То есть, по сути, Трамп представляет для нынешнего европейского правящего класса экзистенциальную угрозу. Возможно, даже в чём-то большую, чем Владимир Путин, ведь далеко не все верят в то, что Москва может по своей инициативе напасть на Европу, хотя публично сами заявляют об этом. К тому же у США многократно больше возможностей влиять на ситуацию внутри ЕС, чем у России.



Потому вполне вероятно, что конфликт вокруг Гренландии будет разрастаться. И в таком случае он, безусловно, скажется на войне в Украине, хотя влияние его может быть совершенно разноплановым.



С одной стороны, напуганные американскими угрозами европейцы могут попытаться восстановить отношения с Россией как с потенциальным союзником для противостоянию Трампу, а также для снижения актуальности военной поддержки со стороны Штатов и уменьшения зависимости от нее.



Безусловно, после всего случившегося в последние годы европейцам такой поворот будет сделать крайне тяжело. Да и неизвестно, готов ли Кремль к восстановлению отношений с Европой, и если да, то на каких условиях. Но если все же начнется процесс разморозки российско-европейских отношений на антиамериканской основе, влияние на войну в Украине будет сильным.

В рамках этой стратегии европейцы могут сделать некоторые шаги навстречу России и с давлением на украинские власти, чтобы побудить их пойти на уступки требованиям РФ, дабы поскорее завершить войну (до ее окончания полноценное восстановление отношений Европы и РФ вряд ли состоится). Например, в процессе нынешних переговоров они могут отказаться от своих планов ввести войска в Украину, что является одним из главных спорных вопросов с Кремлем, а также заверить Москву в снятии санкций сразу после прекращения огня. Кроме того, ЕС может саботировать выделение обещанных Украине 90 миллиардов евро и перестать вносить деньги по программе закупки американских вооружений для ВСУ.

Такой сценарий сильно ухудшит положение Киева в войне, увеличив вероятность существенных уступок с его стороны для ее завершения.



Однако, повторимся, столь кардинальный разворот европейской политики пока представить крайне трудно, так как он потребовал бы не только перечеркивания всех основ политики Европы относительно войны в Украине, но и мог бы привести к жесткому противостоянию внутри самого ЕС. Хотя в нынешнее время грандиозных геополитических катаклизмов ничего на 100% исключать нельзя.



Но может реализоваться и ровно противоположный сценарий: европейцы попытаются сыграть на обострение в отношениях с Россией, чтобы затем призвать Трампа на помощь, укрепив таким образом евроатлантическое единство перед лицом общей угрозы. Например, Великобритания уже заявила о готовности захватывать танкеры теневого флота РФ, что может вызвать резкие ответные действия Москвы.



Впрочем, даже обострение между Европой и РФ может и не побудить Трампа отказаться от идеи аннексии Гренландии. А то и вовсе подвигнуть его на дальнейшее ужесточение политики в отношении европейцев из-за увеличения их зависимости от американской военной поддержки.