Украинский олигарх Игорь Коломойский публично поиздевался над представителем "ПриватБанка", который судится с ним.

Соответствующий фрагмент судебного заседания распространили телеграм-каналы.

"Фуражку надень. Чтобы отличать от мусоров было легче… Ты – чистый мусор. Фуражку надень и сядь с прокурором", – сказал Коломойский подавшему иск от "ПриватБанка".

Напомним, Коломойский отметил свой день рождения в зале суда, придя в картузе с сердечком.

Кроме прокуроров, судей и адвокатов, на заседание пришли и друзья бизнесмена. Поздравить его пришла, в том числе Мария Тихая, называющая себя "главной ведьмой страны". Её визит оказался неожиданностью для всех.

Ранее Коломойский прокомментировал обыски у Тимошенко.

"Посмотрите: Юлия Владимировна и какие-то жалкие четыре пачки", – с сарказмом отметил подсудимый и удивился, что в час ночи политик оказалась "при полном параде и марафете".

При этом Коломойский считает, что Зеленский не пойдёт на выборы.

Экс-владелец "ПриватБанка" полагает, что вероятность отказа президента выдвигать свою кандидатуру на второй срок – 90%.