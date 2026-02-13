Сидящий в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский сегодня отпраздновал свой день рождения прямо в Подольском суде города Киева. Ему исполнилось 63 года.

Об этом сообщает ТСН.

Коломойский встретил праздник в зале суда под аплодисменты и поздравления.

Олигарх в очередной раз сменил свой образ и прибыл на заседание в новом костюме, а также картузе с сердечком.

Кроме прокуроров, судей и адвокатов, на заседание пришли и друзья бизнесмена.

Поздравить его пришла, в том числе Мария Тихая, называющая себя "главной ведьмой страны". Ее визит оказался неожиданностью для всех.

Коломойский заметил ее и помахал рукой. Собравшиеся восприняли это, как перформанс или информационный жест, другие как проявление личной поддержки.

Официальных объяснений по поводу цели такого визита не было. Само заседание продлилось не более 10 минут.

Отметим, что для Коломойского это уже третье празднование за решеткой с момента ареста в сентябре 2023 года.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде предложили допросить Коломойского в СИЗО на фоне постоянных срывов его доставки на заседания суда.

В январе сообщалось, что на посвященное коррупции заседание ВСК не привезли Коломойского из-за подготовки на него покушения.