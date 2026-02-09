Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства предложила Службе безопасности Украины провести следующее заседание в следственном изоляторе, где сидит бизнсмен Игорь Коломойский, чтобы допросить его.

Об этом в свем телеграм-канале сообщил глава комиссии Алексей Гончаренко.

Сам Коломойский передал через адвокатов, что хочет принять участие в заседании ВСК, и что он "владеет информацией, которую хочет лично донести, а не через адвокатов".

Тем временем Коломойского сегодня снова не доставили в зал суда: опять сломался автозак, как уже было несколько недель назад.

"Адвокаты Коломойского предполагают, что на ход дела Коломойского оказывается влияние на высшем уровне! Они приводят примеры резких болезней судей, постоянных поломок автозаков и непонятные обстоятельства покушения на жизнь Игоря Валерьевича", - пишет наредп.

Также ему не дают оставаться в зале суда, когда судья уходит в совещательную комнату, чем ограничивают его возможность общаться с прессой и адвокатами.

Касательно заявления СБУ о том, что на Коломойского может готовиться покушение, из-за чего его ранее не доставили на заседание ВСК, адвокаты подали запрос, чтобы получить об этом информацию, но СБУ ее закрыла.

"Информация о возможном покушении на жизнь Коломойского впервые с момента заключения появилась при доставке на заседание ВСК. Адвокаты связывают это заявление СБУ с информацией, которую Коломойский может рассказать следственной комиссии, рассматривая это как возможное давление", - заявил Гончаренко.

Напомним, ранее власти не раз отменяли суды по делу Коломойского после того, как он пообещал на заседании сделать громкое заявление.