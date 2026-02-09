Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявляет, что задержанные по делу о покушении на заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин признали вину.

Ведомство обвиняет в организации покушения Службу безопасности Украины (СБУ).

Утверждается, что исполнитель покушения Корба был завербован СБУ в августе 2025 года. Он прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, после чего в том же месяце был заброшен на территорию России. Вербовка Корбы проходила при содействии спецслужб Польши.

В ФСБ также заявили, что Корба вел наблюдение за высокопоставленными военными в Москве и изъял пистолет из схрона в Подмосковье. За убийство генерала ему пообещали 30 тысяч долларов.

Кроме того, российская спецслужба опубликовала кадры допроса Любомира Корбы, который, как утверждается, стрелял в генерала ГРУ Алексеева. А также его вероятного пособника Виктора Васина.

На видео Корба заявляет, что в прошлом году его завербовала СБУ и забросила в Россию.

Васин говорит, что помогал Корбе арендовать конспиративную квартиру.

Напомним, Украина отрицала свою причастность к покушению на замглавы ГРУ.

О последствиях появления в деле генерала ГРУ Алексеева "украинского следа" мы писали в отдельном материале.