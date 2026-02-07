Украина не имеет отношения к покушению на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба российских Вооружённых сил, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии агентству Reuters.

"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил агентству Reuters, что Киев не имеет никакого отношения к нападению", - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в покушении с целью сорвать мирные переговоры (Алексеев является первым замом начальника ГРУ Игоря Костюкова, который возглавляет переговорную группу от РФ).

Напомним, накануне командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис) дал понять, что за покушением на генерал-лейтенанта РФ Алексеева стоит Украина.

Что означает покушение на Алексеева, мы анализировали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.