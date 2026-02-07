Генерал-лейтенант Министерства обороны РФ, первый заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба российских Вооружённых сил Владимир Алексеев, в которого вчера стреляли в Москве, пришёл в себя, его жизнь вне опасности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил перешедший на сторону РФ бывший народный депутат Верховной Рады Олег Царев.

"Отличные новости: Владимир Степанович пришел в себя. Разговаривает. Опасность миновала", - пишет Царев.

По его информации, в Дубае задержан предполагаемый киллер, его уже доставляют в Россию. Причем в его задержании, как сообщает Царев, помогали "все спецслужбы мира".

Кроме того, по заявлению Царева, задержан и пособник киллера.

Других подтверждений этой информации пока нет.

Ранее в российских СМИ прошла информация, что, по одной из версий силовиков, покушение на Алексеева могла совершить женщина-киллер.



Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в организации покушения, однако украинские СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента писали, что покушение могла организовать третья сторона, чтобы сорвать мирные переговоры.

Между тем командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис) дал понять, что покушение на Алексеева было осуществлено Украиной.

Сорвет ли покушение на замглавы ГРУ переговоры Украины с РФ, мы разбирали в отдельном материале.