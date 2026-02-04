Вчерашняя реакция президента США Дональда Трампа на массированную атаку России на объекты энергетики Украины является крайне показательной с точки зрения процессов вокруг мирных переговоров, очередной раунд которых стартует сегодня.

Напомним, вчера Владимир Зеленский после обстрела фактически целый день апеллировал к Трампу, заявляя, что ждет от него реакции на нарушение Владимиром Путиным обещания о недельном перемирии. По версии Зеленского, перемирие началось в ночь на пятницу прошлой недели и, соответственно, должно было продлиться до ночи пятницы текущей недели - то есть до времени после завершения переговоров в Абу-Даби.

По версии же Кремля, перемирие, о котором договорились Путин и Трамп, было объявлено до 1 февраля и уже давно истекло.

Версию Зеленского поддержали "ястребы" в Республиканской партии. Например, сенатор Линдси Грэм в связи с обстрелом потребовал передать Украине ракеты "Томагавк".

Но это не помогло. В итоге Трамп однозначно поддержал российскую версию и отверг обвинения Зеленского. Он сказал, что с российским президентом были договоренности о перемирии с воскресенья по воскресенье, то есть до 1 февраля, и "Путин своё слово сдержал".

Таким образом, все вчерашние заявления Зеленского не просто повисли в воздухе, а были прямо опровергнуты тем, кому они адресовались - Трампом. Из этого можно сделать два вывода.

Первый: Зеленский понятия не имеет, о чём именно договариваются между собой Трамп и Путин. Вряд ли он столь активно продвигал бы тему перемирия от пятницы до пятницы, будь в курсе, что Кремль и Вашингтон договорились о прекращении ударов только до воскресенья. И это только один пример, который стал достоянием общественности. А сколько ещё есть пунктов договоренностей Трампа и Путина, о которых в Киеве ничего не известно, можно только догадываться.

Второй: обращает на себя внимание, что Трамп никак не осудил удары по украинской энергетике и таким образом фактически одобрил последующие удары. Это может указывать на то, что он, как и Путин, видит в таких атаках инструмент давления на украинские власти с целью принятия условий мирного соглашения, которые Зеленский до сих пор принимать отказывается, в первую очередь - о выводе войск из Донбасса и снижении планки требований к гарантиям безопасности. И это довольно значимый сигнал накануне старта переговоров в Абу-Даби, так как он может свидетельствовать о том, что давление на Киев по упомянутым вопросам исходит не только от Путина, но и от Трампа.

Безусловно, позиция президента США ещё может измениться под влиянием европейцев или ястребов-республиканцев, но пока по поводу энергетического перемирия глава Белого дома высказался вполне определенно: Путин сдержал слово.