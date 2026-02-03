Президент Украины Владимир Зеленский ожидает реакции США на удары РФ по энергетике в ночь на 3 февраля.

Информация прозвучала в вечернем обращении верховного главнокомандующего.

Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп говорил об энергетическом перемирии сроком на неделю, но РФ атаковала критическую инфраструктуру Украины спустя четыре дня после его начала.

Напомним, Кремль заявлял, что договорённости между Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным подразумевали мораторий на обстрелы энергообъектов до 1 февраля. Якобы Трамп говорил о недельном перемирии, но не уточнял от какой даты оно отчитывается.

Пока официально президент США не комментировал ситуацию.

Напомним, Трамп просил Путина не наносить удары по Украине пока не отступят морозы.

Война в Украине идёт 1441-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 3 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, россияне в Запорожской области продвинулись юго-восточнее Терноватого – у села Доброполье, а также к югу от Запорожья, в посёлке Приморском. Противник также продвинулся на двух участках фронта под Константиновкой в Донецкой области.

