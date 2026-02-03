Президент Владимир Зеленский решил обновить план обороны Украины, который был утвержден еще до полномасштабной войны и действовал шесть лет.

Об этом говорится в указе №96/2026 о структуре плана обороны Украины, опубликованном на сайте главы государства.

Тем же документом признан утратившим силу указ президента от 3 марта 2020 года №61/2020 "О структуре плана обороны Украины". Также были отменены ещё несколько документов, однако их содержание неизвестно, так как они помечены ремаркой "Для служебного пользования".

"Кабинету министров Украины в установленном порядке обеспечить с участием Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и Национального банка Украины разработку плана обороны Украины в соответствии со структурой, утвержденной этим указом, и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Указ вступил в силу в день его опубликования, то есть 2 февраля.

План обороны Украины является составной частью оборонного планирования. Он включает совокупность документов, которые определяют содержание, объёмы и исполнителей, а также порядок и сроки реализации политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства, направленных на подготовку к вооружённой защите и обеспечение защиты в случае вооружённой агрессии или вооружённого конфликта.

Напомним, после сообщений в 2024 году о решении тогдашнего президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить дальнобойные удары западным оружием по территории России Владимир Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину РФ.

А послезавтра, 5 февраля, истекает срок действия договора между США и Россией о контроле над ядерными вооружениями. Как пишут СМИ, это может впервые со времен холодной войны спровоцировать глобальную гонку ядерного оружия.