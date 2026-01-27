Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что перевод дроноводов на е-баллы, которые начисляют за поражение цели и обменивают на дефицитное оборудование, окажет на армию крайне негативное воздействие.

Об этом Арестович заявил на Ютуб-канале блогера Александра Шелеста.

"Система е-баллов в том виде, в котором она существует, ведёт к военной катастрофе. По одной простой причине: концепция сил беспилотных систем и вообще применение беспилотных аппаратов так, как она создана и реализуется, отличается полной безграмотностью, управленческим хаосом и неспособностью решать свои прямые задачи", - сказал Арестович.

Он сообщил со ссылкой на военных, с которыми общался, что система учитывает цели, которые могли быть поражены по много раз.

"Вот эти 820 тысяч поражённых целей система е-баллов подаёт так: снимается много красивого видео, как в подбитый танк влетает 20–30 FPV-дронов, и каждое засчитывается как поражение. Каждое - как результат, чтобы накопить е-баллы и отчитаться. В итоге система чудовищно искажена", - объяснил Арестович.

Вторая проблема, по его мнению, - ориентирование подразделений дронов на российские потери в целом, а не на решение конкретных боевых задач, таких как изоляция поля боя или выбивание главной ударной силы россиян - их фронтовых подразделений БпЛА.

По словам Арестовича, российское подразделение беспилотников "Рубикон" более эффективно решает обе задачи.

"Что сделали россияне? Они, не будучи гениями, просто вспомнили то, чему учат на второй день в общевойсковом училище: первое и главное - изоляция поля боя. На третий год войны они это наконец поняли и начали изолировать поле боя. Там тот же "Рубикон" отметился основательно, выбив нам логистику. Потом они начали изолировать отдельные позиции. Сейчас глубина изоляции достигает 20–25 км, угроза - до 40. Это значит, что нормальная жизнедеятельность линейных подразделений ВСУ парализована. Глубина обороны бригады - 15 км - фактически не работает. Парализованы тылы уже на уровне корпуса. И сколько бы Силы беспилотных систем ни набили целей, это никак позитивно не сказывается на положении наших войск на фронте. Вектор усилий размещён неправильно. И эти слова относятся по сути ко всей войне, начиная примерно с апреля 2022 года", - заявил военный эксперт.

Он считает, что дроноводы должны плотно взаимодействовать с пехотой, помогая решать ей задачи, а не просто набивать цели.

"Те, кто в пехоте - о них никто не снимает и не пишет, и к президенту их не вызывают. А время жизни этих пацанов часто при выходе на позицию считается часами или сутками, потому что по ним противник применяет все силы и средства, которые у него есть, чтобы их уничтожить. Потому что это единственные, кто реально держит линию и помогает пехоте её удерживать", - сказал Арестович.

Он привел пример, как россияне смогли прорваться в Константиновку.

"Недавно в Константиновке был показательный эпизод. Противник устроил ложную танковую атаку - очень наглядную. Пока её героически отражали все силы беспилотных систем и все, кто там нашёлся, он малыми пехотными группами просочился и накопился уже в пределах Константиновки. Это значит, что его оттуда скорее всего уже не выбьют - он будет только наращиваться. Потому что все беспилотники героически отражали танки", - рассказал бывший советник Офиса президента.

По его мнению, "в очередной раз направление сосредоточения усилий определила не военная логика, а политика".

Также Арестович считает, что сейчас Силы беспилотных систем работают как пиар-проект "с огромным количеством распила".

"На дронах крутятся бешеные бюджетные деньги, колоссальные взятки. Люди становятся долларовыми и евровыми мультимиллионерами с каждой итерацией закупок. Поэтому туда и подобраны соответствующие командиры, и выстроен соответствующий пиар. Но линейные командиры уже не выдерживают и выходят в прессу. Посмотрите, что делают россияне. Их подразделения, аналогичные нашим СБС, прежде всего уничтожают пилотов и расчёты беспилотников. Это задача номер один. Потом - логистика. А уже потом всё остальное. Мы потеряли главное: направление сосредоточения усилий. Россияне его определили правильно. Поэтому линейные военные постоянно говорят, что россияне отвоёвывают небо. Это началось примерно год назад, и они постепенно наращивают преимущество. У нас растут е-баллы, а они захватывают территорию и уничтожают важные цели, которые рушат оборону", - сказал эксперт.

Украинские же войска беспилотных систем создают "бардак на поле боя", поскольку "работают по одним и тем же целям, не работают по нужным, создают концентрацию там, где не надо, и пропускают там, где надо".

"Комбриги, лишённые реальных полномочий, ничего не могут с этим сделать. Я уже молчу о системе опознавания - ленточки на касках. Сколько там дружественного огня и бестолковости, ещё предстоит выяснить. Ресурсы тратятся колоссальные. У нас вручаются награды, озвучиваются красивые цифры, а реальный КПД - если провести нормальный аудит - крайне низкий", - резюмировал Арестович.

Систему е-баллов начали внедрять прошлой весной в рамках программы "Армия дронов. Бонус" - государственного проекта, стимулирующего подразделения к результативному использованию дронов и роботизированных комплексов. С августа 2025 года её дополнили маркетплейсом Brave1 Market, чтобы обменивать баллы на технику.