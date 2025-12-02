Переговоры, которые сейчас ведут с американцами представители Украины, в большей степени касаются вопросов личной безопасности Владимира Зеленского и других людей из власти.

Об этом заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью YouTube-блогеру Александру Шелесту.

По мнению Арестовича, президента Украины Владимира Зеленского уже "приговорили", и в Украине его ждёт судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, поскольку американцы всерьёз намерены остановить войну в ближайшее время.

"Я думаю, что разговор идёт о гарантиях безопасности для Зеленского. Ему их дадут, а потом обманут. Ждёт его судьба Саакашвили в лучшем случае. В феврале 2025 года ему было последнее предложение одуматься, и он не сделал этого. После этого его приговорили. Ему дадут уйти под гарантии, иначе он бы не ушёл, он бы дёргался и мешал до последнего. А потом в течение двух, может, чуть меньше лет как-то так бац-бац. Счета арестуют. Персоной нон грата сделают где-то. В конце концов его загонят в клетку, и он либо будет сидеть в домике в Израиле, либо выдадут Украине, и она его просто осудит и посадит в тюрьму", - считает Арестович.

Он прогнозирует, что война будет остановлена в ближайшие сроки: "Возможно, не завтра и не к концу года, но она будет остановлена, этим всерьёз занялись наши американские партнёры".

"Коррупция в Украине давно расследована, и её факты предъявляются общественности тогда, когда необходимо оказать давление на украинские власти. Переговоры, которые ведут представители украинской делегации, в большей степени касаются вопросов их личной безопасности и гарантий безопасности, а не отстаивания интересов Украины", - сказал Арестович.

По его мнению, "28 пунктов американского мирного плана" нельзя считать капитуляцией.

"Это цена за бездарную политику и воровство за все 34 года независимости. И цена эта довольно небольшая по сравнению с теми преступлениями, которые были совершены против страны. Стоит понимать, что с каждым месяцем продолжения войны эта цена только растёт. Беда Украины не только в том, что она выбрала проект "анти-Россия" как единственно верный. Главная беда - что все эти годы культивировался проект "анти-Украина" по отношению к собственной стране и к её гражданам", - считает Арестович.

Главный вопрос, по его мнению, заключается в том, что будет после завершения войны и какую страну будут строить.

"Основой страны, которая хочет иметь будущее, может стать только широкий центристский проект. Основой восстановления может быть лишь сильная экономика, сильные вооружённые силы и нормальные отношения с соседями, включая Россию и Беларусь. Любой наезд на гражданина по любому признаку - языковому, культурному, религиозному, этническому - должен пресекаться и публично наказываться государством. Это и есть равенство всех перед законом. Если Украина не пойдёт на создание широкого центристского проекта, нас ждёт ещё одна война (а возможно, и не одна), финалом которой может стать та самая капитуляция", - считает Арестович.

Подробнее о "доктрине Арестовича" относительно будущего развития Украины мы писали в отдельном материале.