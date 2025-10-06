Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае избрания президентом Украины отдаст РФ четыре области и Крым ради завершения войны, не признавая их при этом юридически российскими, а также обеспечит права русскоязычных и Украинской православной церкви.

Об этом он сказал в интервью Ксении Собчак в ее программе "Осторожно: Собчак".

Собчак предложила представить своему гостю, что он стал президентом Украины, и спросила, о чем бы он стал договариваться с главй Кремля Владимиром Путиным.

"Я бы поехал в Москву сразу, по принципу "иду на вы". Это не на поклон, а как Саша Белый: на стрелку. Я не квалифицирую это как поездку на поклон. Я приезжаю и говорю, что первое: надо подводить итоги наших отношений начиная с 1991 года по всем проблемным зонам. Начиная с раздела Черноморского флота, Тузлы, газовых войн и так далее. Пересматриваем на уровне причинно-следственных связей: какие причины привели к таким последствиям. Второе: я полон решимости сменить направление внутренней и внешней политики Украины. Украина больше никогда не будет представлять угрозы для Российской Федерации со своей территории. Я постараюсь обеспечить такие условия на время своей каденции и заложить преемственность политики. Но на условиях, что и Россия не будет представлять угрозу для Украины... Три нации - украинцы, русские, белорусы - убивать друг друга не должны..." - ответил Арестович.

Затем он более подробно описал свой план урегулирования конфликта.

"Мы пойдем по ключевым требованиям России июня 2024 года: Крым, четыре области и обеспечение прав русскоязычного населения и церкви... Я отдаю четыре области и Крым, не признаю их российскими, отдаю на условиях, как ФРГ и ГДР, для прекращения войны. Будет длящееся мирное соглашение, не договор", - добавил Арестович.

По его словам, технически это будет выглядеть как вывод войск и заморозка ситуации по линии соприкосновения. После этого он признает символическое единство русского, украинского и белорусского народов. Также Арестович выразил готовность провести совместный молебен с Путиным за погибших в войне и возложить цветы российским солдатам, ожидая такого же шага в ответ.

Напомним, недавно Арестович после длительного перерыва заявил о возобновлении сборов на ВСУ. После этого 158-я бригада ВСУ опровергла своё сотрудничество с ним, но позже подтвердила эту информацию.

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции в отношении бывшего советника Офиса президента.