158-я отдельная механизированная бригада ВСУ подтвердила, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович собирал деньги на ей нужды.

Пост на эту тему опубликован в Фейсбуке подразделения.

Военные заявили, что после проверки было выявлено, что объявленный Арестовичем сбор настоящий, он организован общественной организацией "РоДоРа" (сокращение от "Робимо добро разом"), с которой бригада сотрудничает. Аутентичными являются и реквизиты для помощи, которые опубликовал Арестович.

Бригада извинилась перед "РоДоРа".

Сам Арестович в том же Фейсбуке рассказал, что с ним связалась напрямую не бригада с просьбой о помощи в сборе денег на систему очистки воды, а общественная организация "РоДоРа", которую возглавляет его друг и ветеран Борис Выхованец.

Арестович отметил, что деньги, которые собирает, даже не видит, а только размещает чужие счета для продвижения сборов.

Также он с иронией написал о руководстве бригады, которое перед ним так и не извинилось.

"Приятно поражен храбрым подвигом командования 158-й бригады, которая пошла в настоящий прорыв, удивительный для наших военных, которые безусловно храбры на поле боя, но часто отступают при использовании против них термоядерного оружия - СМС от начальства.

Они публично признали свою ошибку. Это - реальное мужество (безо всякой иронии) и смелый поступок. Правда, в виду ограниченности своих сил принести извинения какому-то Арестовичу они не сумели, но это им просто не хватило резервов", - написал бывший советник Банковой.

Напомним, вчера военные отрицали, что сотрудничают с бывшим советником Банковой, который впервые после длительного перерыва объявил сбор на нужды военных. Они объявили фейком опубликованный им пост о сборе и прямо намекнули, что он мошенник.

В войну уже не раз возникали скандалы со сборами и медийными волонтерами. Так, осенью 2022 года фонд Сергея Притулы обвиняли в закупке бронетранспортеров по завышенной в разы цене.