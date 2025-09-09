Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович усомнился в версии удара ракеты "Искандер" по Кабинету министров Украины.

Об этом Арестович сказал в эфире у журналиста Александра Шелеста.

"При всём уважении к зданию Кабмина, которое строили в конце 30-х, и метровым стенам, "Искандер", даже не разорвавшийся, развалил бы побольше", - заявил экс-советник Банковой.

Кабмин, по мнению Арестовича - это "ксерокс" для решений, которые принимаются на Банковой или в Раде, поэтому выбор такой цели россиянами непонятен.

"Нам показали декорацию. На ней написано: "Давайте их накажем, они по нам, гады, сволочи, по Кабмину..." - сказал бывший советник Офиса президента.

Он также сравнил это с ударом дрона по Чернобыльской АЭС в феврале.

"Мне пока это напоминает атаку коварного, конечно же, российского беспилотника по четвёртому блоку Чернобыльской АЭС во время Мюнхенской конференции", - сказал Арестович.

По его словам, тогда на эту атаку в кулуарах конференции "никто не отреагировал, а некоторые даже громко смеялись".

"Никто не поверил, всплеска не было. Может, из этого (удара по Кабмину - Ред.) тоже пытались сделать какой-то всплеск. Но никто не возбудился", - добавил он.

Напомним, версию об "Искандере" украинские власти озвучили более чем через сутки после удара по Кабмину. До этого мэр Киева Виталий Кличко заявлял об упавшем на здание беспилотнике.

Также мы публиковали видео из здания Кабмина после ракетной атаки.