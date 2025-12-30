В украинских соцсетях появились посты о схемах, по которым уклонисты и военные, самовольно оставившие части, скрываются от ТЦК на частных предприятиях, практически не выходя в люди. А владельцы фирм обеспечивают мужчин постоянным жильём, питанием и минимальной зарплатой, фактически держа их на положении рабов.

"Страна" выяснила подробности, как работает эта схема.

Хорошо известно, что многие мужчины, не желая быть мобилизованными, проводят всё своё время дома, не выходя на улицу, чтобы не попасть в руки ТЦК. Однако долго так могут жить только те, у кого есть возможность работать удалённо, либо кто имеет сбережения или находится на содержании у родни. Остальные, а также сэзэчешники, которые как правило боятся появляться дома, поскольку там их могут задержать после объявления в розыск, начали находить другой способ заработка: "пакетно" договариваться с владельцами частных предприятий, которые столкнулись с серьёзной нехваткой кадров.

"Работаю охранником в развлекательном центре практически безвылазно. В этом заведении я когда-то работал, хозяин меня хорошо знает. С началом войны меня дважды принимал ТЦК, первый раз в 2024 году, но тогда удалось сбежать по дороге. Второй раз ТЦК задержал меня на улице, под охраной доставили в учебку. С командиром учебки удалось договориться через неделю: он выписал мне двухдневную командировку домой и потом, когда я не вернулся и ушёл в самоволку, не подавал в розыск ещё пару недель. Командир заранее знал, что я не вернусь. Так как за мной могли приехать домой, я договорился с хозяином клуба, где раньше работал. Работаю ночным сторожем и охранником днём. Живу на территории центра в подсобке, питаюсь на кухне заведения. Из зарплаты в 15 тысяч гривен хозяин высчитывает 5 тысяч за жильё и 5 тысяч за питание. Пока не окончится война, выходить на улицу не собираюсь. Меня и хозяина это положение устраивает: мне спокойно, а ему выгодно. Мужчин моего возраста – около 40 лет - сейчас практически нет, работать некому. Заведение престижное, дорогое, его никогда не проверяет ТЦК. Говорят, что хозяин договорился с тэцэкашниками", – рассказал "Стране" одессит Николай В.

Подобные трудовые убежища предоставляют уклонистам и на станциях техобслуживания, и у аграриев. Например, у фермеров и на агропредприятиях можно встретить мужчин, работающих за копейки в обмен на гарантию защиты от ТЦК и условно бесплатные жильё и питание.

"На моём предприятии сейчас работают три таких человека. Один из них военный, воевал два года, потом ушел в самоволку и категорически не хочет возвращаться на службу. Двое других – просто парни по 30 и 35 лет, трактористы. Все трое работают у меня безвылазно, живут на территории предприятия в помещении для персонала. Там есть все условия: печка, свет, вода, туалет на улице. Двое работают механиками, ремонтируют тракторы и комбайны, третий – сторожем. Оплата договорная: плачу по 10 тысяч каждому, плюс питание. И ребят, и меня это устраивает. ТЦК меня не трогают - договариваюсь. Кроме того, я спонсирую несколько подразделений", – рассказал "Стране" предприниматель из Николаевской области.

Тот же бизнесмен сообщил, что знает о существовании схем, по которым владельцы аграрных хозяйств договариваются на взаимовыгодных условиях с районными ТЦК о неприкосновенности их сотрудников, работающих на территории предприятий.

"В соседнем хозяйстве так работают около десятка мужиков, все скрываются от повесток. Хозяин агрофирмы за взятку договорился с ТЦК. И военкомы делают вид, что не знают об уклонистах, которые могут даже свободно по селу ходить и дома ночевать. Хозяину соседнего предприятия тоже выгодно: ему не нужно искать трактористов и комбайнеров для работы на полях, к тому же он экономит в деньгах, так как платит своим уклонистам мизерные зарплаты, по 5–6 тысяч в месяц, но обеспечивает их жильём и питанием", - говорит аграрий.