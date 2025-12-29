В Днепре – мусорный кризис из-за большого числа уклонистов.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время итогового выступления по результатам 2025 года.

"Есть проблема – большое количество уклонистов, которые прячутся от ТЦК у себя дома и заказывают курьерскую доставку еды и разных вещей. И мы собственными глазами видим, что мусор растет просто в геометрической прогрессии", – объяснил он.

Ранее Филатов заявлял, что в Днепре из-за мобилизации скоро остановится общественный транспорт.

А перед этим мэр Днепра говорил, что в Днепре не хватает людей для ликвидации последствий обстрелов, в том числе, из-за отсутствия брони от мобилизации.

Война в Украине идет 1405-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 29 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в ВСУ заявили, что значительная часть Гуляйполя в Запорожской области удерживается украинской армией, но ситуация на этом участке фронта "очень тяжёлая", поскольку часть населённого пункта находится под контролем российских войск. Также некоторые бойцы ВСУ считают, что Украина фактически потеряла Мирноград и соседнее с ним село Родинское в Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.