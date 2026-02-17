Глава Офиса президента Кирилл Буданов, ставший фактически новым главой украинской делегации на переговорах, выступает за быстрое заключение мирного соглашения с РФ при посредничестве США.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.

По информации издания, часть переговорщиков, ориентированных на Андрея Ермака, выступают против этого.

"Разногласия возникают и внутри украинской делегации. Одно крыло, возглавляемое Будановым, считает, что интересы Украины лучше всего будут обеспечены быстрым соглашением под руководством США, и опасается, что окно для действий может скоро закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием скандально известного бывшего главы администрации Андрея Ермака гораздо менее склонно к этому", - говорится в статье.

Источник, близкий к украинской команде, оценил шансы на прорыв как "50 на 50".

Отмечается, что в этой ситуации президент Владимир Зеленский, видимо, пытается найти баланс между мнениями. Также у него есть собственные идеи.

"Г-н Зеленский, похоже, балансирует между ними, имея при этом и свои собственные идеи", - пишет Economist.

Напомним, недавно в статье The Atlantic также говорилось, что некоторые советники президента склонны к территориальному компромиссу (то есть к выводу войск из Донбасса) ради завершения войны. Но сам Владимир Зеленский против этого.

В статье давалось понять, что в числе тех, кто за компромисс, находится Буданов.

Как это может повлиять на переговоры, мы писали в отдельном материале.