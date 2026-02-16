Задержание бывшего министра энергетики Германа Галущенко с последующим вручением ему подозрения показало, что давление на президента Владимира Зеленского со стороны антикоррупционных органов путём возбуждения уголовных дел против его соратников не поставлено на паузу, а продолжает оказываться с перспективой усиления.

В этом примечательны два момента.

Во-первых, судя по озвученной НАБУ ещё в ноябре фабуле дела "Мидас", Галущенко является одним из ключевых фигур в коррупционных схемах в энергетике, причем больше о них знает разве что Тимур Миндич.

Во-вторых, Галущенко засветился как участник схем в самом начале скандала, тогда же был отправлен в отставку, однако с тех пор три месяца спокойно гулял на свободе и ни о каких процессуальных действиях в отношении него слышно не было. Однако внезапно НАБУ о нём вспомнило. Ходят слухи, что Галущенко предупредили о готовящемся подозрении, поэтому он и попытался покинуть страну, но был задержан.

То есть в целом ситуация выглядит как реализация некоего сценарного плана, режиссёры-постановщики которого берегли карту с Галущенко про запас и теперь дали команду её разыграть. Относительно того, кто и зачем дал такую команду, в украинских политических кругах обсуждают две версии.

Первая: команду дали американцы в рамках политики принуждения Зеленского к принятию согласованных президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Анкоридже условий мирного соглашения, включая вывод украинских войск из Донбасса. Сторонники этой версии обращают внимание на то, что о Галущенко вспомнили как раз накануне нового раунда переговоров о завершении войны в Женеве и сразу после резких заявлений Зеленского в Мюнхене, где тот отверг уступки в Донбассе и дал понять, что готов воевать до победного конца. Согласно этой версии, с помощью задержания Галущенко Зеленскому послан очередной сигнал, что конец для него лично может быть совсем не победным, причём уже в самое ближайшее время.

Вторая версия гласит, что коррупционный скандал против Зеленского раскручивает не Трамп, а наоборот, его противники, люди и структуры, ранее связанные с Демократической партией США, а теперь перешедшие под патронат Европы: грантовые организации, связанные с ними политики и СМИ, ключевые сотрудники антикоррупционных органов и оппозиционные деятели вроде Петра Порошенко, с которыми у этих сил сложилась ситуативная "антизеленская коалиция". Их цель - принудить Зеленского переформатировать парламентское большинство, создать новое правительство под контролем коалиции, а также передать в её руки освоение потоков в наиболее хлебных отраслях вроде энергетики и оборонки. То есть они побуждают президента либо согласиться на роль английской королевы, де-факто отказавшись от власти, либо уйти в отставку де-юре. Но поскольку Зеленский ни того ни другого делать не хочет, давление на него продолжается.

Если Зеленский не пойдёт навстречу пожеланиям сценаристов (вне зависимости от того, какая из двух версий о них верна), следующим актом пьесы по логике должно стать вручение подозрения ещё одному оставленному про запас фигуранту: Андрею Ермаку, а также, возможно, Сергею Шефиру, к которому НАБУ и САП уже подобрались через близкого к нему депутата Юрия Киселя. А если и это не сработает, тогда, не исключено, удар будет нанесен уже непосредственно по Зеленскому. Тем более что давно ходят слухи о том, что на сделанных в квартире Миндича записях есть и голос, похожий на голос президента.

