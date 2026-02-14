Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что гарантии безопасности нужны Киеву до подписания мирной сделки с Москвой.

Об этом украинский лидер заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Соглашение о гарантиях безопасности должно быть заключено до любого соглашения о завершении войны. Эти гарантии дадут ответ на главный вопрос: как долго снова не будет войны? И мы надеемся, что президент США Дональд Трамп услышит нас. Мы надеемся, что конгресс услышит нас", – сказал президент.

Зеленский также заявил, что гарантии "готовы к подписанию", хотя недавно только издал указ о подготовке украинской версии договора о гарантиях. А также говорил в интервью американскому журналу The Atlantic, что гарантии Белого дома пока "расплывчаты".

При этом Зеленский снова отказался уходить из Донбасса, однако заявил, что готов рассмотреть предложение США о "свободной экономической зоне".

"Американская сторона предложила свободную экономическую зону. Мы сказали, что готовы рассмотреть такие предложения. Но это наша территория. Она должна оставаться нашей территорией. Мы не можем просто уйти. Там живут 200 000 украинцев. Это наша земля. Мы не можем просто сбежать. Мы не сбежали в первый день этой войны, так почему мы должны сделать это сегодня? Мы не слышим никаких компромиссов со стороны России. Мы хотим услышать что-то от них", – заявил верховный главнокомандующий.

Также украинский президент заявил, что возможность провести выборы у Киева будет только при остановке боевых действий на два месяца.

"Конечно, никто не поддерживает выборы во время войны – это что-то странное. Но, опять же, если американская сторона будет продавливать этот сигнал, я готов показать, что мы готовы. Дайте нам два месяца без огня, и мы пойдём на выборы. Может, не два месяца, но нам нужно время подготовиться", – сказал Зеленский.

Кроме сказанного, среди озвученного Зеленским в Мюнхене прозвучали другие заявления:

после сегодняшней встречи с госсекретарём США Марко Рубио он планирует поговорить с представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером;

Украина получила от США предложение о 15-летних гарантиях безопасности, но хочет минимум 30 лет;

Киев надеется завершить войну в течение этого года.

Ранее Зеленский заявил, что Вашингтон требует от Киева пойти на односторонние уступки.

Напомним, как стало понятно из материала в журнале The Atlantic, Зеленский выступает за продолжение войны с РФ, тогда как его советники – за возможный компромисс для урегулирования конфликта.